Tata Punch vs Maruti Fronx: पावर, फीचर्स और कीमत में कौन है बेहतर? यहां जानें अंतर

टाटा मोटर्स ने Punch Facelift के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन लॉन्च कर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में हलचल मचा दी है. 120 bhp की पावर के साथ Tata Punch Turbo अब इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल छोटी SUV बन गई है. वहीं Maruti Fronx Turbo पहले से ही इस सेगमेंट में मौजूद है और अपने स्टाइलिश लुक और स्मूद ड्राइव के लिए जानी जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि इन दोनों टर्बो पेट्रोल SUVs में से कौन-सी आपके लिए बेहतर साबित होगी.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Tata Punch Facelift Turbo में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन उन लोगों के लिए खास है, जिन्हें तेज एक्सीलरेशन और दमदार ड्राइव पसंद है. हालांकि यह SUV फिलहाल सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है. दूसरी ओर Maruti Fronx Turbo में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 100 bhp की पावर देता है. पावर कम होने के बावजूद इसका बड़ा फायदा यह है कि इसमें 5-स्पीड मैनुअल के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प भी दिया गया है, जो शहर की ड्राइविंग को आसान बनाता है.

फीचर्स में क्या है अलग?

फीचर्स के मामले में दोनों कारें अच्छी तरह से लैस हैं. Tata Punch Turbo में सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. वहीं Maruti Fronx Turbo में हेड्स-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और प्रीमियम केबिन का अनुभव मिलता है. दोनों ही SUVs में सेफ्टी और कंफर्ट के बेसिक फीचर्स पूरी तरह मौजूद हैं.

कीमत और वेरिएंट का फर्क

Maruti Fronx Turbo ज्यादा वेरिएंट ऑप्शन्स के साथ आती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 8.9 लाख रुपये है, जबकि टॉप-एंड ऑटोमैटिक टर्बो वेरिएंट की कीमत 11.9 लाख रुपये तक जाती है. वहीं Tata Punch Turbo कम वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत 8.2 लाख रुपये से शुरू होकर 9.7 लाख रुपये तक जाती है, जिससे यह ज्यादा किफायती बनती है. अगर आप ज्यादा पावर और मैनुअल ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं, तो Tata Punch Facelift Turbo एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प है. वहीं अगर आपको ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ज्यादा वेरिएंट ऑप्शन्स चाहिए, तो Maruti Fronx Turbo आपके लिए बेहतर साबित होगी. आखिरकार च्वाइस आपकी ड्राइविंग जरूरत और बजट पर निर्भर करता है.

