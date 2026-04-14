फुल टैंक कराने पर चलेगी 1000 KM, किआ भारत में पेश करने जा रही ये शानदार हाइब्रिड SUV

भारत में ऐसी SUVs की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिनमें ज्यादा स्पेस, अच्छे फीचर्स और बेहतर माइलेज मिलता है. इसी कड़ी में साउथ कोरियन कंपनी Kia भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी आने वाले समय में करीब 10 नई गाड़ियां लॉन्च करने का प्लान बना रही है, जिनमें हाइब्रिड कारों पर खास फोकस होगा.

इसी प्लान के तहत Kia अपनी नई SUV Kia Sorento Hybrid को इस साल भारत में लॉन्च कर सकती है. यह SUV खास इसलिए है क्योंकि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे यह ज्यादा माइलेज देने के साथ-साथ लंबी दूरी तय करने में सक्षम होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार एक बार फुल टैंक और बैटरी के साथ करीब 1000 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लंबी यात्रा के लिए बेहद अच्छा विकल्प बनाता है.

क्यों खास होगी ये हाइब्रिड SUV?

इस SUV में टर्बो हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो करीब 227 हॉर्सपावर की पावर देगा. साथ ही इसका माइलेज भी लगभग 15.7 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जा रहा है, जो इस साइज की बड़ी SUV के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यानी यह कार पावर और माइलेज दोनों का बैलेंस देने की कोशिश करती है.

साइज की बात करें तो Kia Sorento Hybrid एक बड़ी SUV है, जिसकी लंबाई करीब 4.85 मीटर है और इसका व्हीलबेस 2.81 मीटर है. इसका मतलब है कि इसमें अंदर काफी ज्यादा स्पेस मिलेगा. इंटरनेशनल मार्केट में यह 2-रो (5-सीटर) और 3-रो (7-सीटर) दोनों ऑप्शन में आती है, लेकिन भारत में इसके 5-सीटर वर्जन के आने की ज्यादा संभावना है.

ऐसा होगा डिजाइन और सेफ्टी

डिजाइन के मामले में यह SUV काफी स्टाइलिश और प्रीमियम दिखती है, जिसकी झलक कुछ हद तक Kia Carnival से मिलती है. इसके इंटीरियर भी काफी एडवांस होंगे. ग्लोबल मॉडल में डुअल स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, डिजिटल रियर व्यू मिरर, डिजिटल की, पावर सनशेड और कैप्टन सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

सेफ्टी के लिहाज से भी यह SUV काफी मजबूत होगी. इसमें 10 एयरबैग, फिंगरप्रिंट लॉक जैसे एडवांस फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके साथ ही बड़ा साइज और ज्यादा स्पेस इसे भारत में पसंद आने वाली फैमिली SUVs की लिस्ट में मजबूत दावेदार बना सकता है. कंपनी भारत में इसका केवल हाइब्रिड वर्जन ही लॉन्च करेगी, पेट्रोल या डीजल मॉडल नहीं आएंगे. कीमत थोड़ी प्रीमियम हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि यह अपने सेगमेंट की कुछ मौजूदा महंगी SUVs से थोड़ी सस्ती रखी जाएगी.

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