Most Expensive Car Number Plate: भारत में गाड़ियों के शौकीन कई लोग हैं. कार खरीदने के लिए लोग लाखों से करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो गाड़ी के साथ ही उसकी नंबर प्लेट के लिए मोटी रकम देने के लिए तैयार हैं. ऐसा ही एक मामला नोएडा से सामने आया है, जहां एक VIP नंबर के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने 27 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए. नोएडा में वीआईपी नंबर 'UP16FH0001' 27.50 लाख रुपये में नीलामी में बिका है. अब नोएडा में ये सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई है.

नोएडा की सबसे महंगी नंबर प्लेट

गाड़ी के नंबर के आखिर में '0001' काफी समय से एक स्टेटस सिंबल के तौर पर नजर आता है. लोग इस वीआईपी नंबर को पाने के लिए बड़ी से बड़ी रकम की बोली लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं. इस नंबर के लिए नोएडा के आरटीओ डिपार्टमेंट ने 33,333 रुपये की राशि जमानत के तौर पर जमा कराई थी. जैसे ही नई प्राइवेट व्हीकल सीरीज UP16FH के 0001 नंबर के लिए नीलामी शुरू हुई, तब कई लोगों ने इस नंबर प्लेट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई.

UP16FH0001 के लिए आखिरी बोली 27.50 लाख रुपये की लगी और एक प्राइवेट कंपनी ने ये नंबर खरीद लिया. इसके बाद कंपनी ने समय सीमा के अंदर बाकी बचे 27,16,667 रुपये भी जमा कर दिए. नोएडा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बात का खुलासा किया कि 0001 नंबर के लिए लगी ये अब तक की सबसे ऊंची बोली है.

6 लाख रुपये डालकर खरीद लेगें Fortuner

नोएडा में जहां एक नंबर प्लेट के लिए सबसे ऊंची बोली लगी है, वहीं इस कीमत में 6-7 लाख रुपये जोड़कर टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) खरीदी जा सकती है. भारतीय बाजार में फॉर्च्यूनर की कीमत 33.65 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं आप इस कीमत में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन (Mahindra Scorpio N) का टॉप मॉडल खरीद सकते हैं, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 24.17 लाख रुपये है.

