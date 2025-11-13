हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Expensive Cars: दुनिया की 3 सबसे महंगी कारें, एक गाड़ी की कीमत 200 करोड़ के भी पार

Most Expensive Cars: दुनिया की 3 सबसे महंगी कारें, एक गाड़ी की कीमत 200 करोड़ के भी पार

Most Expensive Cars In The World: दुनिया की सबसे महंगी कार की कीमत 200 करोड़ के भी पार है. वहीं एक ऐसी नायाब लग्जरी कार भी है, जिसका केवल एक ही मॉडल बनाकर तैयार किया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 13 Nov 2025 09:56 AM (IST)
Most Expensive Car In The World: दुनिया में कई ऐसी कारें हैं, जिनकी कीमत आसमान छूती हैं. इन कारों में कई ऐसी फीचर्स दिए जाते हैं, जो दुनिया की किसी और कार में शामिल नहीं होते. दुनिया में ऐसी भी गाड़ियां हैं, जिनमें पैसेंजर को घर से ज्यादा कंफर्ट मिलता है. लेकिन इन लग्जरी कारों की कीमत करोड़ों में है. दुनिया की सबसे महंगी कार की कीमत 200 करोड़ के भी पार है.आइए ऐसी ही लग्जरी गाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी कार हैं.

दुनिया की सबसे महंगी कार की कीमत

दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स-रॉयस बोट टेल (Rolls-Royce Boat Tail) है. इस कार की कीमत 230 करोड़ रुपये के करीब है. दुनिया में इस गाड़ी के कुछ ही मॉडल बनाए गए हैं, जिससे ये गाड़ी काफी अलग बन जाती है. इस गाड़ी को पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है. ये कार लग्जरी बोट का फील देती है. ये एक सुपर लग्जरी कार है. इस गाड़ी में 6.75 लीटर V12 ट्विन टर्बो इंजन लगा है, जिससे 563 bhp की पावर मिलती है.

Most Expensive Cars: दुनिया की 3 सबसे महंगी कारें, एक गाड़ी की कीमत 200 करोड़ के भी पार

Bugatti की सबसे महंगी कार

बुगाटी ला वोइचर नॉयर (Bugatti La Voiture Noire) दुनिया की दूसरी सबसे महंगी कार है. इस गाड़ी की कीमत 160 करोड़ रुपये के करीब है. ये कार उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो कार में लग्जरी के साथ ही परफॉर्मेंस भी बेहतर चाहते हैं. इस गाड़ी में 8.0-लीटर Quad-Turbo W16 इंजन लगा है, जिससे 1,500 hp की पावर मिलती है. ये कार 2.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है. बुगाटी की इस लग्जरी कार की टॉप-स्पीड 420 kmph है.

Most Expensive Cars: दुनिया की 3 सबसे महंगी कारें, एक गाड़ी की कीमत 200 करोड़ के भी पार

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

रोल्स-रॉयस ला रोज़ नॉयर ड्रॉपटेल (Rolls-Royce La Rose Noire Droptail) दुनिया की तीसरी सबसे महंगी कार है. इस गाड़ी को वर्ल्ड की मोस्ट लग्जीरियस कार कहा जा सकता है. इस कार को ब्लैक बैकारा गुलाब के फूल से इंस्पायर होकर बनाया गया है. इस गाड़ी में हाथों से बहुत बारीक शीशम (rosewood) का काम किया गया है. इस गाड़ी का दुनिया में केवल एक ही मॉडल बनाया गया है.

Most Expensive Cars: दुनिया की 3 सबसे महंगी कारें, एक गाड़ी की कीमत 200 करोड़ के भी पार

Published at : 13 Nov 2025 09:56 AM (IST)
Luxury Car Rolls-Royce Expensive Car Rolls Royce La Rose Noire Droptail Rolls Royce Boat Tail
