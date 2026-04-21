हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMG ने दिया झटका! M9 और Cyberster की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, नई कीमतें जानकर रह जाएंगे हैरान

MG ने दिया झटका! M9 और Cyberster की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, नई कीमतें जानकर रह जाएंगे हैरान

MG M9 और Cyberster की कीमतों में बढ़ोतरी से यह साफ है कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों की लागत लगातार बढ़ रही है. आइए इन कारों की नई कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने इनपुट लागत बढ़ने की वजह से MG M9 और MG Cyberster दोनों की कीमतें बढ़ा दी हैं. इस बढ़ोतरी के बाद ये कारें पहले से भी ज्यादा महंगी हो गई हैं, जिससे ये अब और ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में पहुंच गई हैं. नई कीमतों के अनुसार MG M9 की कीमत अब 75.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो पहले से करीब 5 लाख रुपये ज्यादा है. वहीं MG Cyberster की कीमत में 2.50 लाख रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये 77.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है. कंपनी ने पहले ही अप्रैल 2026 से कीमतों में बदलाव का संकेत दे दिया था, जिसके बाद यह बढ़ोतरी लागू की गई है.

MG M9

MG M9 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV है, जो खास तौर पर आराम और स्पेस को ध्यान में रखकर बनाई गई है. ये कार फिलहाल एक ही वेरिएंट में आती है और भारत में इसका कोई सीधा इलेक्ट्रिक मुकाबला नहीं है. इसमें 90 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 548 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका लग्जरी इंटीरियर है. इसमें 7 सीट्स का सेटअप मिलता है, जिसमें वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स भी शामिल हैं. इसके अलावा डुअल पैन सनरूफ और 13-स्पीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम इसे और खास बनाते हैं. इसमें लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे Kia Carnival जैसी कारों के मुकाबले एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.

MG Cyberster

MG Cyberster उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिक कार में दमदार स्पीड और परफॉर्मेंस चाहते हैं. ये एक स्पोर्टी रोडस्टर है, जो केवल ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में आती है. इसमें डुअल मोटर सेटअप दिया गया है, जो 528 बीएचपी की पावर और 725 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ये कार केवल 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे Fast इलेक्ट्रिक कारों में शामिल करती है. इसमें 77 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 580 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है. इसका डिजाइन और परफॉर्मेंस इसे युवाओं के बीच काफी अट्रैक्टिव बनाता है. बता दें कि MG की ये दोनों कारें केवल MG Select डीलरशिप के जरिए बेची जाती हैं. कीमत बढ़ने के बाद भी ये कारें अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस के कारण खास ग्राहकों को अट्रैक्ट करती रहेंगी.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 21 Apr 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
INDIA MG Cyberster MG M9 Price MG Electric Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ऑटो
एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद घबराएं नहीं बल्कि करें ये काम, बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा
एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद घबराएं नहीं बल्कि करें ये काम, बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा
ऑटो
क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें जरूरी टिप्स
क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें टिप्स
ऑटो
Explainer: दिल्ली में कॉमर्शियल गाड़ी लाना अब कितना हुआ महंगा, जानें इससे क्या पड़ेगा असर?
दिल्ली में कॉमर्शियल गाड़ी लाना अब कितना हुआ महंगा, जानें इससे क्या पड़ेगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
बिहार
बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश
बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश
विश्व
कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला
कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
Tilak Varma Century: सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
Iran-US War: जंग रुकवाएगा रूस! ईरान को बड़ा ऑफर! पुतिन के मंत्री और अराघची के बीच फोन पर हुई बात, जानें
जंग रुकवाएगा रूस! ईरान को बड़ा ऑफर! पुतिन के मंत्री और अराघची के बीच फोन पर हुई बात, जानें
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget