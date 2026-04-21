MG ने दिया झटका! M9 और Cyberster की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, नई कीमतें जानकर रह जाएंगे हैरान

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने इनपुट लागत बढ़ने की वजह से MG M9 और MG Cyberster दोनों की कीमतें बढ़ा दी हैं. इस बढ़ोतरी के बाद ये कारें पहले से भी ज्यादा महंगी हो गई हैं, जिससे ये अब और ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में पहुंच गई हैं. नई कीमतों के अनुसार MG M9 की कीमत अब 75.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो पहले से करीब 5 लाख रुपये ज्यादा है. वहीं MG Cyberster की कीमत में 2.50 लाख रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये 77.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है. कंपनी ने पहले ही अप्रैल 2026 से कीमतों में बदलाव का संकेत दे दिया था, जिसके बाद यह बढ़ोतरी लागू की गई है.

MG M9

MG M9 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV है, जो खास तौर पर आराम और स्पेस को ध्यान में रखकर बनाई गई है. ये कार फिलहाल एक ही वेरिएंट में आती है और भारत में इसका कोई सीधा इलेक्ट्रिक मुकाबला नहीं है. इसमें 90 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 548 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका लग्जरी इंटीरियर है. इसमें 7 सीट्स का सेटअप मिलता है, जिसमें वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स भी शामिल हैं. इसके अलावा डुअल पैन सनरूफ और 13-स्पीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम इसे और खास बनाते हैं. इसमें लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे Kia Carnival जैसी कारों के मुकाबले एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.

MG Cyberster

MG Cyberster उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिक कार में दमदार स्पीड और परफॉर्मेंस चाहते हैं. ये एक स्पोर्टी रोडस्टर है, जो केवल ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में आती है. इसमें डुअल मोटर सेटअप दिया गया है, जो 528 बीएचपी की पावर और 725 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ये कार केवल 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे Fast इलेक्ट्रिक कारों में शामिल करती है. इसमें 77 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 580 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है. इसका डिजाइन और परफॉर्मेंस इसे युवाओं के बीच काफी अट्रैक्टिव बनाता है. बता दें कि MG की ये दोनों कारें केवल MG Select डीलरशिप के जरिए बेची जाती हैं. कीमत बढ़ने के बाद भी ये कारें अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस के कारण खास ग्राहकों को अट्रैक्ट करती रहेंगी.

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