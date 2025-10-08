भारत का ऑटोमोबाइल बाजार अब तेजी से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है. 2025 में जैसे-जैसे हाइब्रिड सेगमेंट बढ़ा है, वैसे-वैसे ग्राहक अब EV और पारंपरिक पेट्रोल कारों के बीच संतुलन के रूप में हाइब्रिड SUVs को पसंद करने लगे हैं. अगर आप इस फेस्टिव सीजन में एक सस्ती और हाई-माइलेज हाइब्रिड SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. आइए भारत की तीन सबसे किफायती हाइब्रिड SUVs के बारे में जानते हैं. जिनकीशुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Victoris

Maruti Victoris 10.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड SUV बन गई है. इसे Maruti Brezza और Grand Vitara के बीच पोजिशन किया गया है और यह ARENA डीलरशिप के जरिए बेची जाती है. विक्टोरिस में 1.5-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो Progressive Smart Hybrid System के साथ आता है. यह इंजन लो-स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, जिससे फ्यूल की खपत घटती है और माइलेज बढ़ता है. इसका माइलेज 28.65 kmpl है,जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड SUV बनाता है.





डिजाइन की बात करें तो इसमें LED हेडलैंप्स, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और मॉडर्न लुक दिया गया है. अंदर की ओर बड़ा 9-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, ABS-EBD, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. अगर आप पहली बार कोई हाइब्रिड SUV खरीद रहे हैं और आपका बजट 11 लाख रुपये तक है, तो Maruti Victoris आपके लिए एक बेहतर विकल्प है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Hyryder भारत की सबसे भरोसेमंद हाइब्रिड SUVs में से एक है. यह Maruti Grand Vitara पर बेस्ड है, लेकिन टोयोटा की क्वालिटी और भरोसेमंद इंजीनियरिंग इसे और खास बनाती है. इसमें 1.5-लीटर 3-सिलेंडर Atkinson पेट्रोल इंजन और 79 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो e-CVT गियरबॉक्स से जुड़ी है. इसका कुल पावर आउटपुट 116 bhp है और यह SUV करीब 27.97 kmpl का माइलेज देती है.





इंटीरियर की बात करें तो इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, ADAS, ऑटो पार्किंग गाइड सिस्टम, ESP, और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी मौजूद हैं. अगर आप एक ऐसी हाइब्रिड SUV चाहते हैं जो लग्जरी और बेहतर हो तो Toyota Hyryder आपके लिए बेस्ट चॉइस है.

Maruti Grand Vitara

Maruti Grand Vitara भारतीय बाजार की सबसे ज्यादा बिकने वाली हाइब्रिड SUV बन चुकी है. 10.77 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ यह SUV शानदार फीचर्स और प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है. इसमें 1.5-लीटर Atkinson पेट्रोल इंजन और 79 bhp इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो e-CVT ट्रांसमिशन से जुड़ा है. इसका माइलेज भी 27.97 kmpl तक है, जो इसे बेहद फ्यूल-एफिशिएंट बनाता है. SUV के केबिन में 9-इंच SmartPlay Pro+ स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, PM 2.5 एयर प्यूरीफायर और क्लैरियन साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं.





सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग्स, ऑल-डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं. 2025 अपडेट के साथ यह SUV अब E20 फ्यूल रेडी भी हो गई है और इसमें नए 17-इंच अलॉय व्हील्स भी जोड़े गए हैं. अगर आप एक फीचर-लोडेड, कम मेंटेनेंस वाली और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली SUV चाहते हैं, तो Maruti Grand Vitara आपके लिए एकदम सही विकल्प है. बता दें कि Maruti Victoris बजट फ्रेंडली है, Toyota Hyryder भरोसेमंद और प्रीमियम है, जबकि Grand Vitara फीचर्स और टेक्नोलॉजी में आगे है.

