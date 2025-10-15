Maruti से लेकर Renault तक, 6 एयरबैग के साथ आती हैं भारत की ये 5 सबसे सस्ती कारें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti से लेकर Renault तक, 6 एयरबैग के साथ आती हैं भारत की ये 5 सबसे सस्ती कारें

भारत में 5 लाख से कम कीमत में Maruti, Tata से लेकर Renault जैसी कई बेहतरीन टॉप कारें हैं, जिनमें 33 किमी माइलेज, 6 एयरबैग और एडवांस फीचर्स मिलते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

GST कटौती के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई बजट कारें पहले से भी सस्ती हो गई हैं. अगर आपका बजट 5 लाख रुपये तक है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं, जो माइलेज, फीचर्स और सेफ्टी-तीनों में बेहतरीन हो, तो ये खबर आपके काम की है. आइए भारत की 5 सबसे किफायती और बेहतर कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Maruti Suzuki S-Presso

  • Maruti Suzuki S-Presso भारत की सबसे किफायती और पॉपुलर माइक्रो SUVs में से एक है. 2019 में लॉन्च हुई यह कार अब और भी अपडेटेड फीचर्स के साथ आती है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 3.49 लाख रह गई है. SUV-स्टाइल डिजाइन, बॉक्सी लुक और 180 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस इसे छोटे सेगमेंट में भी अलग पहचान देते हैं. इसमें 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन मिलता है जो 66 PS की पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसका CNG वर्जन 33 km/kg तक का शानदार माइलेज देता है. इंटीरियर में 7-इंच टचस्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मौजूद हैं. 

Maruti Suzuki Alto K10

  • भारत की सबसे पसंदीदा स्मॉल कारों में से एक, Alto K10 अब और भी किफायती हो गई है. इसकी शुरुआती कीमत 3.69 लाख है. नई जनरेशन के साथ आई यह कार अब मॉडर्न लुक और बेहतर माइलेज के साथ आती है. 1.0-लीटर K10B इंजन 67 PS की पावर देता है और इसका CNG वेरिएंट 33.85 km/kg तक का माइलेज देता है. इसमें पावर विंडोज, डिजिटल क्लस्टर, और हायर वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. 

Renault Kwid

  • अगर आप SUV जैसी दिखने वाली छोटी कार चाहते हैं, तो Renault Kwid सबसे अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत 4.29 लाख से शुरू होती है. SUV-इंस्पायर्ड डिजाइन और 184 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस इसे यूथ फेवरेट बनाते हैं. Kwid में 1.0-लीटर SCe इंजन (68 PS, 91 Nm) मिलता है जो 22 kmpl तक माइलेज देता है. इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं. 

Tata Tiago

  • Tata Tiago बजट कार सेगमेंट में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कारों में से एक है. GST कट के बाद इसकी कीमत 4.57 लाख रह गई है. इसमें 1.2-लीटर Revotron इंजन (86 PS, 113 Nm) मिलता है, जो पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है. इसका माइलेज 23 से 26 km/l तक है. 7-इंच टचस्क्रीन, Harman Kardon साउंड सिस्टम, ESP, और 4-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग जैसी खूबियां Tiago को एक कम्प्लीट पैकेज बनाती हैं. 

Maruti Suzuki Celerio

  • Maruti Celerio भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कारों में गिनी जाती है. इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख है. 1.0-लीटर K10B इंजन (67 PS, 89 Nm) के साथ यह कार बेहद स्मूद ड्राइव देती है. इसका CNG वेरिएंट करीब 34 km/kg माइलेज देता है, जो इसे “माइलेज क्वीन” बनाता है. क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच टचस्क्रीन, 313 लीटर बूट स्पेस और डुअल एयरबैग्स जैसी सुविधाएं इस कार को किफायती होते हुए भी प्रीमियम फील देती हैं.

Published at : 15 Oct 2025 02:53 PM (IST)
