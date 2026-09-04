Stunning New Baleno पहले से ज्यादा क्लासी और बोल्ड, मिलेंगे एक से एक धांसू फीचर्स

Maruti Suzuki के प्रीमियम रिटेल नेटवर्क Nexa की लोकप्रिय और भरोसेमंद कारों में शुमार Baleno अब नए अंदाज में सामने आई है. कंपनी नई Stunning Baleno को 'Dare to Go Glam' पोजिशनिंग के साथ बाजार में उतारने जा रही है. खास बात यह है कि नई Baleno को पहले से ज्यादा बोल्ड, एडवांस और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया गया है.

Nexa ने नई Baleno को पहले से ज्यादा क्लासी और बोल्ड लुक दिया है. Baleno के एक्टीरियर में ‘Crafted Futurism’ डिजाइन देखने को मिलती है. इसके साथ ही कार में पहले से ज्यादा चौड़ी और थ्री डायमेंशनल NEXWave ग्रिल दी गई है, जिसे हॉरिजॉन्टल क्रोम गार्निश के साथ फिनिश किया गया है. इसके अलावा नई बलेनो में Signature LED Projector Headlamps और NEXTre' LED DRLs मिलते हैं.

पहली बार Level 2 ADAS पर बड़ा फोकस

Nexa की नई बलेनो की सबसे बड़ी खासियत इसका Level 2 ADAS है. यानी नई Baleno अब सिर्फ डिजाइन और कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि ड्राइविंग असिस्टेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी एडवांस्ड है. इसके लिए कार में मोनोकुलर कैमरा और मिलीमीटर वेव रडार का भी इस्तेमाल किया गया है. ADAS सिस्टम के तहत कार में Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning और Prevention, Advanced Emergency Braking और Auto High Beam जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कार में सेफ्टी का भी रखा गया ध्यान

नई Baleno में पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं. इसके अलावा Electronic Stability Program (ESP) के साथ Hill Hold Assist, ABS with EBD और Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

केबिन में टेक्नोलॉजी और प्रीमियम एक्सपीरियंस

New Baleno का इंटीरियर भी टेक्नोलॉजी और यात्रियों के कंफर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें martPlay Pro+, Head-Up Display, 360 View Camera और Wireless Charging जैसे फीचर्स शामिल हैं. कार में Clarion-tuned ऑडियो सिस्टम भी मिलता है. केबिन में प्रीमियम सेमी लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ फ्रंट बेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं. इसके अलावा कार के अंदर स्पेश और फिनिशिंग पर भी पूरा ध्यान दिया गया है, जिससे लंबे सफर में भी कार काफी आरामदायक और प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है.