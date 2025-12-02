इंतजार खत्म! भारत में लॉन्च हुई Maruti Suzuki e Vitara, जानें कीमत से लेकर रेंज तक की डिटेल

मारुति सुजुकी ने आखिरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Maruti Suzuki e Vitara को आज यानी 2 दिसंबर, 2025 को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है. लॉन्च से पहले ये SUV कई बार टेस्टिंग में देखी गई थी और अब यह आधिकारिक तौर पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. मारुति सुजुकी ने कन्फर्म किया है कि ई-विटारा की बिक्री जनवरी 2026 से शुरू होगी. खास बात ये है कि ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है, जिसे भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. लॉन्च इवेंट के दौरान जल्द ही कीमतों और वेरिएंट की जानकारी दी जाएगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और लुक

e Vitara का डिज़ाइन काफी मॉडर्न और प्रीमियम रखा गया है. इसके फ्रंट में मैट्रिक्स-कनेक्टेड LED हेडलैंप, पतले LED टेललैंप और चिकना फ्रंट ग्रिल दिया गया है. छिपे हुए रियर डोर हैंडल और 18-इंच अलॉय व्हील इसे और ज्यादा हाई-टेक लुक देते हैं. कंपनी इसे 7 कलर ऑप्शन्स में पेश की है, जिनमें नेक्सा ब्लू, आर्कटिक व्हाइट और ऑपुलेंट रेड जैसे पॉपुलर कलर शामिल हैं.

Single चार्ज में 500 Km से ज्यादा Range

e Vitara को दो बैटरी पैक -49 kWh और 61 kWh के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें 120 सेल वाली हाई-कैपेसिटी लिथियम-आयन बैटरी लगाई गई है. SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका ALLGRIP-e 4WD सिस्टम है. इस कीमत पर 4WD वाली यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक SUV है. 61 kWh बैटरी वाला मॉडल 172 bhp की पावर और 300 Nm टॉर्क देता है और एक बार फुल चार्ज होने पर 543 km तक रेंज दे सकता है. DC फास्ट चार्जर से इसे 0–80% सिर्फ 50 मिनट में चार्ज किया जा सकता है.

फीचर्स और कम्फर्ट

मारुति ने e Vitara को पूरी तरह हाई-टेक और आरामदायक बनाने पर खास ध्यान दिया है. इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay का सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन कनेक्ट करना बेहद आसान हो जाता है. इसके साथ 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, जो कार की सभी जरूरी जानकारी साफ और प्रीमियम तरीके से दिखाता है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स भी दिए गए हैं, जो ड्राइव को और आरामदायक बनाते हैं. 360-डिग्री कैमरा पार्किंग और तंग जगहों में कार मोड़ने को आसान बना देता है. ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिक सीट दी गई है, जिससे सीट की पोज़िशन को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है.

5-स्टार रेटेड इलेक्ट्रिक SUV

सेफ्टी के मामले में भी e Vitara बहुत मजबूत है. इसमें लेवल-2 ADAS मिलता है, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. SUV में 7 एयरबैग, TPMS, AVAS, पार्किंग सेंसर और रियर डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं. इन्हीं फीचर्स की वजह से इसे भारत NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है. बता दें कि मारुति सुजुकी e Vitara अब भारतीय बाजार में Tata Curvv EV, Mahindra BE 6 और MG ZS EV जैसी इलेक्ट्रिक SUVs को कड़ी टक्कर देगी.





लॉन्चिंग के दौरान मारुति सुजुकी ने भारत के 1,100 से ज्यादा शहरों में 2,000 इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान बताया है. कंपनी ने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए 13 चार्ज पॉइंट ऑपरेटर के साथ टाई-अप किया है.

