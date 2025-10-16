सेडान मार्केट में जबरदस्त उछाल, Maruti से लेकर Skoda तक की बढ़ी बिक्री,देखें पूरी लिस्ट

भारत में भले ही SUVs की डिमांड लगातार बढ़ रही हो, लेकिन सेडान कारों का मैजिक अब भी कम नहीं हुआ है. दरअसल, जो ग्राहक कम्फर्ट, प्रीमियम फीचर्स और स्मूद ड्राइविंग को प्राथमिकता देते हैं, वे आज भी सेडान खरीदना पसंद करते हैं. सितंबर 2025 में Maruti Suzuki, Hyundai, Honda, Volkswagen और Skoda जैसी कंपनियों ने सेडान सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन किया. इस दौरान Maruti Suzuki Dzire ने एक बार फिर साबित किया कि वह भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.

सेडान की बादशाह

सितंबर 2025 में Maruti Suzuki Dzire ने सेगमेंट में जबरदस्त बढ़त हासिल की. कंपनी ने पिछले महीने 20,038 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि पिछले साल सितंबर में केवल 10,853 यूनिट्स बिकी थीं. यानी बिक्री में करीब 85% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई. Dzire की कीमत ₹6.25 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और इसमें कई प्रीमियम फीचर्स-जैसे वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto, 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, 360° कैमरा और 6 एयरबैग्स मिलते हैं. इन फीचर्स की वजह से यह कार अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर बनी हुई है.

Hyundai Aura

Hyundai Aura दूसरे स्थान पर रही, जो लगातार बजट ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. सितंबर 2025 में इसकी 5,387 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 21% ज्यादा हैं. Aura को लोग खासतौर पर उसके CNG वेरिएंट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से पसंद करते हैं. कंपनी ने इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी और सेफ्टी फीचर्स को भी अपडेट किया है, जिससे यह फैमिली कार सेगमेंट में और बेहतर बन गई है.

Honda Amaze

Honda Amaze तीसरे नंबर पर रही, जो अपनी क्वालिटी और ड्राइविंग कम्फर्ट के लिए जानी जाती है. हालांकि इस बार इसकी बिक्री में हल्की गिरावट देखने को मिली.सितंबर 2025 में 2,610 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 2,820 यूनिट्स था. फिर भी, Amaze अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, विशाल केबिन और स्मूद परफॉर्मेंस की वजह से ग्राहकों के बीच भरोसेमंद सेडान बनी हुई है.

Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus सितंबर 2025 में चौथे स्थान पर रही. इस दौरान कंपनी ने 1,648 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल से थोड़ी कम हैं. Virtus उन ग्राहकों के लिए है जो यूरोपियन स्टाइल, पावरफुल इंजन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं. इसका टर्बोचार्ज्ड इंजन और स्टाइलिश डिजाइन इसे बाकी कारों से अलग बनाता है.

Skoda Slavia

Skoda Slavia ने भले ही बिक्री में हल्की गिरावट देखी हो, लेकिन टॉप-5 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखी है. सितंबर 2025 में इसकी 1,339 यूनिट्स बिकीं. Slavia अपनी प्रीमियम राइड क्वालिटी, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और टर्बो इंजन की वजह से ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है.

बाकी मॉडल्स की बिक्री

टॉप-5 से बाहर भी कुछ सेडान कारों ने बेहतर प्रदर्शन किया. Tata Tigor की 966 यूनिट्स, Hyundai Verna की 725 यूनिट्स, Honda City की 496 यूनिट्स और Toyota Camry की 137 यूनिट्स बिकीं. वहीं, Maruti Suzuki Ciaz की इस बार कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई, जो बताता है कि कंपनी अब अपनी नई जनरेशन सेडान पर फोकस कर रही है.





बता दें कि सितंबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट साफ दिखाती है कि SUV ट्रेंड के बावजूद Maruti Suzuki Dzire भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. Hyundai Aura और Honda Amaze बजट ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं, जबकि Virtus और Slavia प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं.

ये भी पढ़ें: Triple Screen SUVs: इन नई SUVs में मिलेगा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, जानें फीचर्स और कीमत