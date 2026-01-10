भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन-सी है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कोई SUV नहीं बल्कि एक सेडान है. इससे साफ पता चलता है कि भारतीय कार बाजार की रूचि को मारुति सुजुकी आज भी काफी अच्छे से समझती है, भले ही आजकल लोगों में SUV का क्रेज तेजी से बढ़ रहा हो.

मारुति सुजुकी डिजायर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. इसकी बिक्री 2.14 लाख यूनिट से ज्यादा रही है, जो कि Hyundai Creta और Tata Nexon जैसी पॉपुलर SUVs से भी ज्यादा है. नई जनरेशन डिजायर अपने नए डिजाइन, नए प्लेटफॉर्म और बेहतर माइलेज देने वाले पेट्रोल इंजन की वजह से हिट साबित हुई है.

पहले से प्रीमियम हो गई Maruti Dzire

नई डिजायर का इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम है. इसमें अब सनरूफ जैसी सुविधा भी मिलती है और सेफ्टी फीचर्स भी बेहतर किए गए हैं. SUV से भरे बाजार में डिजायर अकेली सेडान है जो इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाई है. वहीं बात करें क्रेटा और Nexon की, तो ये दोनों भी पीछे नहीं हैं. इनकी बिक्री भी 2 लाख यूनिट से ज्यादा रही है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. ये कोई सस्ती हैचबैक कारें नहीं हैं, बल्कि प्रीमियम फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट SUVs हैं. खासतौर पर क्रेटा, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये से ऊपर है.

मारुति की कारों की शानदार बिक्री

बड़ी SUVs की बढ़ती डिमांड यह दिखाती है कि भारतीय ग्राहकों की पसंद बदल रही है. यहां सबसे सस्ती कार ही सबसे ज्यादा बिके, ऐसा जरूरी नहीं है. मारुति डिजायर भी कोई एंट्री-लेवल कार नहीं बल्कि एक प्रीमियम सब-कॉम्पैक्ट सेडान है. इसके अलावा मारुति सुजुकी वैगन-आर, स्विफ्ट और अर्टिगा जैसी कारें भी पूरे साल लगातार शानदार बिक्री करती रही हैं. इसलिए भले ही कुछ मामलों में SUVs ज्यादा दिखती हों, लेकिन भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार आज भी एक सेडान है. यह साबित करता है कि भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की पकड़ अब भी सबसे मजबूत है.

