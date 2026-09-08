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लाखों रुपये सस्ती मिल रही Maruti की दमदार हाइब्रिड SUV, जानें कीमत

मारुति सुजुकी Victoris को अलग-अलग पावरट्रेन के साथ पेश करती है. इसमें पेट्रोल, फैक्ट्री-फिटेड CNG और Strong Hybrid का ऑप्शन मिलता है. आइए ऑफर के बारे में जरूरी डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 08 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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सितंबर 2026 में Maruti Suzuki Victoris खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए कंपनी की ओर से बड़ा ऑफर दिया जा रहा है. Victoris के Strong Hybrid वेरिएंट पर 1.35 लाख रुपये तक का कुल फायदा मिल सकता है, जबकि पेट्रोल और CNG मॉडल पर भी 85,000 रुपये तक के ऑफर मिले वाले हैं. हालांकि, यह पूरी राशि सीधे कैश डिस्काउंट के रूप में नहीं मिलती, बल्कि इसमें एक्सचेंज, स्क्रैपेज, लॉयल्टी और दूसरी चीजें भी शामिल हो सकती हैं. 

गाड़ी पर मिल रहा कितना डिस्काउंट?

  • सितंबर महीने में Maruti Suzuki Victoris के Strong Hybrid मॉडल पर अधिकतम 1.35 लाख रुपये तक के डिस्काउंट की जानकारी सामने आई है. इस ऑफर में करीब 20,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट शामिल है. इसके अलावा एक्सचेंज, लॉयल्टी/अपग्रेड और स्क्रैपेज जैसी योजनाओं के जरिए ज्यादा ऑफर मिल सकता है. हालांकि, सभी ऑफर हर ग्राहक के लिए लागू हों, यह जरूरी नहीं है. इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है.

लाखों रुपये सस्ती मिल रही Maruti की दमदार हाइब्रिड SUV, जानें कीमत

  • Victoris के पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर 85,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. इसमें एक्सचेंज, स्क्रैपेज, लॉयल्टी या अन्य इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट शामिल हो सकते हैं. इसलिए ग्राहक को बुकिंग से पहले डीलर से अपने चुने हुए वेरिएंट पर लागू ऑफर की पूरी जानकारी लेनी चाहिए.
  • यहां ध्यान देने वाली बात है कि 1.35 लाख रुपये को सीधे कैश डिस्काउंट समझना सही नहीं होगा. अलग-अलग ऑफर अलग शर्तों पर लागू हो सकते हैं और एक्सचेंज-स्क्रैपेज जैसे कुछ लाभ हो सकते हैं. ग्राहक की स्थिति, कार के वेरिएंट, डीलर, स्टॉक और लोकेशन के आधार पर अंतिम फायदा बदल सकता है.

Victoris में मिलते हैं कई पावरट्रेन

  • Maruti Suzuki Victoris को अलग-अलग पावरट्रेन के साथ पेश करती है. इसमें पेट्रोल, फैक्ट्री-फिटेड CNG और Strong Hybrid का विकल्प मिलता है. सितंबर के ऑफर में Strong Hybrid वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.35 लाख रुपये तक का लाभ बताया गया है, जबकि पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर 85,000 रुपये तक के फायदे मौजूद हैं.

लाखों रुपये सस्ती मिल रही Maruti की दमदार हाइब्रिड SUV, जानें कीमत

  • Victoris को प्रीमियम मिड-साइज SUV के तौर पर तैयार किया गया है.इसमें आधुनिक इंटीरियर, बड़ी स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सेफ्टी से जुड़े कई फीचर्स मिलते हैं.इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Sierra और Honda Elevate जैसी SUVs से होता है.
  • अगर आप Victoris खरीदने जा रहे हैं तो केवल 1.35 लाख रुपये के ऑफर को देखकर फैसला न करें. डीलर से लिखित में पूछें कि आपके वेरिएंट पर कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस कितना है और लॉयल्टी या अन्य बेनिफिट के लिए आप पात्र हैं या नहीं. सितंबर 2026 के ऑफर में डीलर और ग्राहक की पात्रता के अनुसार अंतर हो सकता है.

ये चीजें जानना जरूरी

  • अगर आप सितंबर 2026 में Victoris खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मौजूदा ऑफर जरूर जांचना चाहिए. Strong Hybrid पर 1.35 लाख रुपये और पेट्रोल/CNG मॉडल पर 85,000 रुपये तक के फायदे की जानकारी सामने आई है. लेकिन अंतिम डील तय करने से पहले डीलर से यह जरूर पूछना चाहिए कि आपके चुने हुए वेरिएंट पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और लॉयल्टी ऑफर में से कौन-कौन से लाभ लागू हैं.
  • Victoris Maruti Suzuki की ओर से मिड-साइज SUV सेगमेंट में एक फीचर-लोडेड ऑप्शन है. इसमें पेट्रोल, CNG और Hybrid जैसे कई पावरट्रेन, मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम केबिन और मजबूत सेफ्टी पैकेज मिलता है.
  • सितंबर का ऑफर इसे और आकर्षक बना सकता है, लेकिन 1.35 लाख रुपये का अधिकतम फायदा हर ग्राहक को मिलेगा, यह जरूरी नहीं है. इसलिए खरीदारी से पहले डीलर से अपने वेरिएंट और पात्रता के हिसाब से अंतिम ऑफर की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

किन लोगों के लिए बेहतर Victoris?

  • Victoris उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जो एक ऐसी SUV चाहते हैं जिसमें डिजाइन, फीचर्स, सुरक्षा और माइलेज का संतुलन हो. इसमें पेट्रोल के साथ CNG और Strong Hybrid जैसे ऑप्शन मिलने से ग्राहकों को ज्यादा चुनाव मिलता है. इसके अलावा Level-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर और प्रीमियम ऑडियो जैसे फीचर्स इसे इस सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाते हैं. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 08 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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