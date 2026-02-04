एक्सप्लोरर
SUV के दौर में भी क्यों पसंद की जाती हैं सेडान कारें? जानें माइलेज और फीचर्स
SUV के बढ़ते ट्रेंड के बावजूद भारत में सेडान कारें आज भी पसंद की जाती हैं. इस लिस्ट में Tata Tigor, Hyundai Aura और Maruti Dzire जैसी गाड़ियां शामिल हैं. आइए माइलेज, फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.
आज के समय में भले ही SUV का क्रेज तेजी से बढ़ा हो, लेकिन सेडान कारों की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है. सेडान कारें अपने कंफर्ट, बेहतर राइड क्वालिटी और लंबी दूरी की यात्रा में स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं. खासतौर पर फैमिली यूज और रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए सेडान कारें एक समझदारी भरा विकल्प मानी जाती हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप एक सुरक्षित, माइलेज देने वाली और भरोसेमंद कार चाहते हैं, तो भारतीय बाजार में कुछ किफायती सेडान कारें मौजूद हैं.
Hyundai Aura
- Hyundai Aura की शुरुआती कीमत करीब 5.98 लाख रुपये है और यह भी पेट्रोल व CNG दोनों ऑप्शन में आती है. पेट्रोल वेरिएंट में यह लगभग 20.5 kmpl और CNG वेरिएंट में 25 km/kg तक का माइलेज देती है. Aura की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे डेली ड्राइव के लिए आरामदायक बनाते हैं.
Tata Tigor
- Tata Tigor भारत की सबसे सस्ती सेडान कारों में से एक है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.49 लाख रुपये है. यह कार पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. पेट्रोल वेरिएंट करीब 19.2 kmpl का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट लगभग 26 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. सेफ्टी के मामले में Tata Tigor काफी मजबूत मानी जाती है और इसे Global NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, एयरबैग और ABS जैसे फीचर्स इसे छोटे परिवार के लिए भरोसेमंद बनाते हैं.
Maruti Dzire
- Maruti Dzire भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.26 लाख रुपये है. पेट्रोल वेरिएंट करीब 25.71 kmpl और CNG वेरिएंट 33.73 km/kg तक का शानदार माइलेज देता है. इसमें 6 एयरबैग, बड़ा टचस्क्रीन, सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिहाज से इसे 5-स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है. SUV के बढ़ते ट्रेंड के बावजूद सेडान कारें आज भी कंफर्ट, माइलेज और सेफ्टी के कारण लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. Tata Tigor, Hyundai Aura और Maruti Dzire जैसे विकल्प बजट में बेहतरीन फीचर्स के साथ शानदार वैल्यू देते हैं.
