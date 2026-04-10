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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Safety Alert: परिवार की सेफ्टी के लिए ये हैं सबसे सुरक्षित कारें, GNCAP में मिले हैं दमदार रेटिंग

Car Safety Alert: परिवार की सेफ्टी के लिए ये हैं सबसे सुरक्षित कारें, GNCAP में मिले हैं दमदार रेटिंग

परिवार की सेफ्टी को लेकर कन्फ्यूज हैं? Mahindra, Volkswagen और Skoda की ये टॉप GNCAP रेटेड कारें जबरदस्त सुरक्षा देती हैं. आइए जानें कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी और वैल्यू देगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 07:08 AM (IST)
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आज के समय में कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज या डिजाइन ही नहीं, बल्कि सेफ्टी भी बहुत जरूरी हो गई है. खासकर अगर आप अपने परिवार के साथ सफर करते हैं, तो एक सुरक्षित कार चुनना बेहद जरूरी है. भारत में अब लोग इस बात को समझने लगे हैं और इसी वजह से GNCAP (Global New Car Assessment Program) की रेटिंग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. GNCAP कारों की सेफ्टी को टेस्ट करता है और उन्हें स्टार रेटिंग देता है. जितने ज्यादा स्टार, उतनी सुरक्षित कार मानी जाती है. 4 या 5 स्टार वाली कारें सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं. ऐसे में अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो आपको इन रेटिंग्स को जरूर देखना चाहिए.

GNCAP रेटिंग क्या होती है और क्यों अहम है?

दरअसल, GNCAP एक इंटरनेशनल संस्था है, जो कारों की सेफ्टी टेस्ट करती है. इसमें कार को अलग-अलग तरह के क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे फ्रंट टक्कर और साइड टक्कर. इसके बाद कार को 0 से 5 स्टार तक रेटिंग दी जाती है. यह रेटिंग बताती है कि एक्सीडेंट के समय कार आपके और आपके परिवार को कितनी सुरक्षा दे सकती है. जिन कारों को 5 स्टार मिलते हैं, उनमें मजबूत बॉडी, एयरबैग, ABS, EBD और अन्य सेफ्टी फीचर्स अच्छे होते हैं. आजकल कंपनियां भी अपनी कारों को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर ध्यान दे रही हैं, ताकि ग्राहकों का भरोसा जीत सकें.

भारत में सबसे सुरक्षित कारें (GNCAP रेटिंग के आधार पर)

भारत में कई ऐसी कारें हैं जिन्हें GNCAP से 4 या 5 स्टार रेटिंग मिली है. Tata Motors इस मामले में सबसे आगे है. Tata Nexon, Tata Punch और Tata Altroz जैसी कारें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं और परिवार के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं. Mahindra की XUV300 और Scorpio-N भी मजबूत बॉडी और अच्छे सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती हैं. Volkswagen और Skoda की कुछ कारें भी अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं, जैसे Volkswagen Virtus और Skoda Slavia. इन कारों में एयरबैग, मजबूत बॉडी, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो एक्सीडेंट के समय जान बचाने में मदद करते हैं.

सेफ कार चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप एक सुरक्षित कार खरीदना चाहते हैं, तो सिर्फ रेटिंग ही नहीं, बल्कि कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि कार में कितने एयरबैग हैं, ABS और EBD जैसे फीचर्स हैं या नहीं, और बॉडी कितनी मजबूत है. इसके अलावा, नई कारों में ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे फीचर्स भी आने लगे हैं, जो एक्सीडेंट से बचाने में मदद करते हैं. इसलिए कोशिश करें कि ऐसी कार चुनें जिसमें ये मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स मौजूद हों.

साथ ही, हमेशा अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कार चुनें, ताकि आपको सही वैल्यू मिल सके.

Published at : 10 Apr 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Skoda Mahindra Volkswagen Safest Cars GNCAP Ratings
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