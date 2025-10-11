हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोसबको पछाड़ बिक्री में नंबर-1 बनी Mahindra Scorpio, इन गाड़ियों को देती है टक्कर, जानें सेल्स रिपोर्ट

सबको पछाड़ बिक्री में नंबर-1 बनी Mahindra Scorpio, इन गाड़ियों को देती है टक्कर, जानें सेल्स रिपोर्ट

Mahindra Scorpio: महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की कीमत अब 13 लाख 20 हजार रुपये से शुरू होती है. नई जीएसटी दरों के बाद गाड़ी के सभी वेरिएंट्स की कीमत अधिकतम 1.45 लाख रुपये तक कम हो गई है.

11 Oct 2025 09:00 AM (IST)
भारतीय ग्राहकों के बीच Mahindra Scorpio काफी ज्यादा पॉपुलर है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्कॉर्पियो ने पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है. सितंबर महीने में Mahindra Scorpio को कुल 18 हजार 372 नए खरीदार मिले हैं. इस दौरान स्कॉर्पियो की बिक्री सालाना आधार पर 27 फीसदी बढ़ी है.

दूसरे नंबर की बात करें तो ये स्थान Mahindra Thar को मिला है, जिसकी कुल 11 हजार 846 यूनिट्स एसयूवी बिकी हैं. इसके अलावा तीसरे नंबर पर Mahindra XUV 700 का नाम है. इस मॉडल ने 1 फीसदी सालाना बढ़ोतरी के साथ 9 हजार 764 यूनिट्स की बिक्री की है. चौथे नंबर पर Mahindra XUV 3XO का नाम है, जिसने 9 हजार 32 यूनिट एसयूवी की बिक्री की है.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

Mahindra Scoprio N की एक्स-शोरूम कीमत अब 13 लाख 20 हजार रुपये से शुरू होती है. नई जीएसटी दरों के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के सभी वेरिएंट्स की कीमत अधिकतम 1.45 लाख रुपये तक कम हो गई है. इसके अलावा गाड़ी पर 71 हजार रुपये के एडिशनल बेनेफिट्स दिए जा रहे हैं. इस तरह कुल मिलाकर गाड़ी पर 2 लाख 15 हजार रुपये की बचत मिलने वाली है. स्कॉर्पियो-एन टाटा सफारी, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, एमजी हेक्टर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, और महिंद्रा एक्सयूवी700 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

Mahindra Scorpio N के कैसे हैं फीचर्स?

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं. महिंद्रा की इस SUV में अब 6 एयरबैग, ADAS, रियर कैमरा, 8-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, Android Auto, Apple CarPlay, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े गए हैं. सनरूफ और क्रूज कंट्रोल इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं.

कैसा है गाड़ी का पावरट्रेन?

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के Z4 वेरिएंट के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें दो इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला 2.0 लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 203 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क (ऑटोमैटिक वर्जन में) देता है. यह इंजन 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.

सिर्फ 15% पेट्रोल में चलेगी Maruti Fronx! जबरदस्त माइलेज के साथ जल्द होगी लॉन्च 

11 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Mahindra And Mahindra Mahindra Scorpio Mahindra Scorpio Sales Report
इंडिया
'उनका अपमान क्यों होने दिया गया?', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की PC में महिला पत्रकारों की No Entry पर भड़कीं प्रियंका गांधी
'उनका अपमान क्यों होने दिया गया?', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की PC में महिला पत्रकारों की No Entry पर भड़कीं प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
