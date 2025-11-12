बजट में डीजल कार चाहिए? ये हैं 10 लाख से कम में पावरफुल और फ्यूल-एफिशिएंट कारें

भारत में डीजल कारों का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. पेट्रोल और CNG के बढ़ते दामों के बीच डीजल इंजन अब भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो लंबी जर्नी करते हैं और माइलेज को प्रायोरिटी देते हैं. डीजल कारें न केवल पावरफुल होती हैं, बल्कि इनकी लाइफ और टॉर्क भी बेहतर होता है. अगर आपका बजट 8 से 10 लाख के बीच है, तो मार्केट में कुछ ऐसे मॉडल मौजूद हैं जो पावर, फीचर्स और माइलेज तीनों में कमाल हैं.

Mahindra Bolero

Mahindra Bolero भारत के ग्रामीण इलाकों की पहचान बन चुकी है. इसकी रग्ड बॉडी, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे आज भी सबसे पसंदीदा SUV बनाते हैं. 7.99 लाख की शुरुआती कीमत वाली यह SUV हर तरह के रास्तों पर आराम से चलती है. Bolero का 1.5-लीटर mHawk डीजल इंजन 75 bhp की पावर और 210 Nm टॉर्क देता है. खराब रास्तों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी यह SUV मजबूती से प्रदर्शन करती है.

Tata Altroz Diesel

Tata Altroz भारत की एकमात्र डीजल हैचबैक है, जो स्टाइल और माइलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करती है. 8.10 लाख से शुरू होने वाली Altroz में 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 90 bhp की पावर देता है. इसका प्रीमियम इंटीरियर, 360-डिग्री कैमरा, और सनरूफ जैसे फीचर्स इसे और खास बनाते हैं. Altroz को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे सेफ कार बनाती है.

Mahindra Bolero Neo

अगर आप Bolero की ताकत चाहते हैं लेकिन थोड़ा मॉडर्न लुक और कम्फर्ट भी, तो Bolero Neo एक शानदार विकल्प है. 8.49 लाख से शुरू होने वाली इस SUV में वही भरोसेमंद DNA है, लेकिन साथ में अपडेटेड एक्सटीरियर और बेहतरीन राइड क्वालिटी भी. इसका mHawk100 डीजल इंजन 100 bhp की पावर और 260 Nm टॉर्क देता है, जो इसे शहर और गांव दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है.

Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO को हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर हो रही है. 8.95 लाख की शुरुआती कीमत में यह SUV 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आती है जो 115 bhp की पावर और 300 Nm टॉर्क देती है. इसमें वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS जैसी प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं.

Kia Sonet Diesel

Kia Sonet अपने सेगमेंट की सबसे प्रीमियम डीजल SUV मानी जाती है. 8.98 लाख की शुरुआती कीमत वाली इस कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन है जो 114 bhp की पावर और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसका मॉडर्न डिजाइन, वेंटिलेटेड सीट्स और 10.25-इंच टचस्क्रीन इसे एक लग्जरी फील देते हैं.

