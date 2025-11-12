हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़ऑटोबजट में डीजल कार चाहिए? ये हैं 10 लाख से कम में पावरफुल और फ्यूल-एफिशिएंट कारें

बजट में डीजल कार चाहिए? ये हैं 10 लाख से कम में पावरफुल और फ्यूल-एफिशिएंट कारें

अगर आप 10 लाख से कम कीमत में डीजल कार खरीदना चाहते हैं, तो भारत में Mahindra Bolero से लेकर Kia Sonet जैसी कई किफायती डीजल कारें भारत में मौजूद हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Nov 2025 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में डीजल कारों का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. पेट्रोल और CNG के बढ़ते दामों के बीच डीजल इंजन अब भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो लंबी जर्नी करते हैं और माइलेज को प्रायोरिटी देते हैं. डीजल कारें न केवल पावरफुल होती हैं, बल्कि इनकी लाइफ और टॉर्क भी बेहतर होता है. अगर आपका बजट 8 से 10 लाख के बीच है, तो मार्केट में कुछ ऐसे मॉडल मौजूद हैं जो पावर, फीचर्स और माइलेज तीनों में कमाल हैं.

Mahindra Bolero

  • Mahindra Bolero भारत के ग्रामीण इलाकों की पहचान बन चुकी है. इसकी रग्ड बॉडी, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे आज भी सबसे पसंदीदा SUV बनाते हैं. 7.99 लाख की शुरुआती कीमत वाली यह SUV हर तरह के रास्तों पर आराम से चलती है. Bolero का 1.5-लीटर mHawk डीजल इंजन 75 bhp की पावर और 210 Nm टॉर्क देता है. खराब रास्तों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी यह SUV मजबूती से प्रदर्शन करती है.

Tata Altroz Diesel

  • Tata Altroz भारत की एकमात्र डीजल हैचबैक है, जो स्टाइल और माइलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करती है. 8.10 लाख से शुरू होने वाली Altroz में 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 90 bhp की पावर देता है. इसका प्रीमियम इंटीरियर, 360-डिग्री कैमरा, और सनरूफ जैसे फीचर्स इसे और खास बनाते हैं. Altroz को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे सेफ कार बनाती है.

Mahindra Bolero Neo

  • अगर आप Bolero की ताकत चाहते हैं लेकिन थोड़ा मॉडर्न लुक और कम्फर्ट भी, तो Bolero Neo एक शानदार विकल्प है. 8.49 लाख से शुरू होने वाली इस SUV में वही भरोसेमंद DNA है, लेकिन साथ में अपडेटेड एक्सटीरियर और बेहतरीन राइड क्वालिटी भी. इसका mHawk100 डीजल इंजन 100 bhp की पावर और 260 Nm टॉर्क देता है, जो इसे शहर और गांव दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है.

Mahindra XUV 3XO

  • Mahindra XUV 3XO को हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर हो रही है. 8.95 लाख की शुरुआती कीमत में यह SUV 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आती है जो 115 bhp की पावर और 300 Nm टॉर्क देती है. इसमें वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS जैसी प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं.

Kia Sonet Diesel

  • Kia Sonet अपने सेगमेंट की सबसे प्रीमियम डीजल SUV मानी जाती है. 8.98 लाख की शुरुआती कीमत वाली इस कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन है जो 114 bhp की पावर और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसका मॉडर्न डिजाइन, वेंटिलेटेड सीट्स और 10.25-इंच टचस्क्रीन इसे एक लग्जरी फील देते हैं.

ये भी पढ़ें

नई Toyota Hilux ईवी की क्या है रेंज? सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक पिक-अप ट्रक दौड़ेगा कितने किलोमीटर?

Published at : 12 Nov 2025 05:37 PM (IST)
Tags :
Diesel Cars Tata Altroz Mahindra Bolero INDIA Best Diesel Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget