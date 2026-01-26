हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोहाईवे पर धू-धू कर जली Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV, सेफ्टी पर उठे सवाल

हाईवे पर धू-धू कर जली Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV, सेफ्टी पर उठे सवाल

हापुड़ में चलती Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में अचानक आग लग गई. आइए इस पूरी घटना पर सोशल मीडिया रिएक्शन और इस EV की खासियत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 05:46 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में चलते समय अचानक आग लग गई. यह घटना हापुड़ के कुराना टोल प्लाजा के पास हुई, जब यह कार बुलंदशहर से हापुड़ की ओर जा रही थी. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 13 यू 7555 बताया जा रहा है और इसे अमन खरबंदा चला रहे थे. अचानक कार से धुआं निकलता देख ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कुछ ही सेकंड में धुआं आग में बदल गया और पूरी कार लपटों में घिर गई.

मौके पर मचा हड़कंप, ट्रैफिक भी रुका

  • चलती सड़क पर आग का गोला बनी इस इलेक्ट्रिक SUV को देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. हाफिजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी. इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

आग लगने की वजह क्या ?

  • फिलहाल Mahindra BE 6 में आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है. शुरुआती तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है. कंपनी की तरफ से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, यह Mahindra BE 6 से जुड़ा शुरुआती रिपोर्टेड फायर मामलों में से एक माना जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

  • इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेड कलर की Mahindra BE 6 सड़क पर खड़ी पूरी तरह आग में जल रही है. कई यूजर्स ने EV की बैटरी सेफ्टी और विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई है और कंपनियों से सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की मांग की है.

Mahindra BE 6 की कीमत और रेंज

  • Mahindra BE 6 को कंपनी ने नवंबर 2024 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 27.65 लाख तक जाती है. यह इलेक्ट्रिक SUV 59 kWh और 79 kWh के दो बैटरी पैक में आती है, जिनकी दावा की गई रेंज क्रमशः 557 किलोमीटर और 683 किलोमीटर है. Mahindra BE 6 में लगी आग की यह घटना भले ही दुर्लभ हो, लेकिन इसने इलेक्ट्रिक वाहनों की सेफ्टी को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है. अब सभी की नजरें कंपनी की जांच रिपोर्ट और आधिकारिक बयान पर टिकी हैं.

Published at : 26 Jan 2026 05:46 PM (IST)
Mahindra BE 6 Fire Accident Mahindra BE 6 Electric SUV Fire Mahindra BE 6 Safety EV Fire Incident India
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

टॉप रील्स
