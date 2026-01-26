हाईवे पर धू-धू कर जली Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV, सेफ्टी पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में चलते समय अचानक आग लग गई. यह घटना हापुड़ के कुराना टोल प्लाजा के पास हुई, जब यह कार बुलंदशहर से हापुड़ की ओर जा रही थी. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 13 यू 7555 बताया जा रहा है और इसे अमन खरबंदा चला रहे थे. अचानक कार से धुआं निकलता देख ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कुछ ही सेकंड में धुआं आग में बदल गया और पूरी कार लपटों में घिर गई.

मौके पर मचा हड़कंप, ट्रैफिक भी रुका

चलती सड़क पर आग का गोला बनी इस इलेक्ट्रिक SUV को देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. हाफिजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी. इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

आग लगने की वजह क्या ?

फिलहाल Mahindra BE 6 में आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है. शुरुआती तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है. कंपनी की तरफ से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, यह Mahindra BE 6 से जुड़ा शुरुआती रिपोर्टेड फायर मामलों में से एक माना जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेड कलर की Mahindra BE 6 सड़क पर खड़ी पूरी तरह आग में जल रही है. कई यूजर्स ने EV की बैटरी सेफ्टी और विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई है और कंपनियों से सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की मांग की है.

Mahindra BE 6 की कीमत और रेंज