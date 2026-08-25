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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या कार पर किस करने से भी कटता है चालान? जानें यह नियम

क्या कार पर किस करने से भी कटता है चालान? जानें यह नियम

ग्वालियर में कार पर किस मार्क्स छोड़ने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का बड़ा चालान काट दिया है. ऐसे में जानते हैं कि कार पर किस करने से कितने का चालान कट सकता है? आइए नियम जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 25 Aug 2026 01:16 PM (IST)
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आमतौर पर कार को अलग दिखाने के लिए लोग स्टिकर, रैप या दूसरे मॉडिफिकेशन करवाते हैं, लेकिन ग्वालियर में कार को सजाने का तरीका बिल्कुल अलग था. कार की बॉडी पर लिपस्टिक से हजारों किस के निशान बनाए गए थे. उनकी गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया से यह आइडिया मिला और उसने सफेद कार पर किस मार्क्स बनाने का फैसला किया. करीब साढ़े तीन घंटे की मेहनत के बाद कार पर लगभग 3400 निशान बनाए गए.

जब यह कार सड़क पर उतरी तो राह चलते लोगों की नजर इस पर टिक गई और कुछ ही समय में यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. बाद में ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोककर 5,500 रुपये का चालान काट दिया. अब ऐसे में जानते हैं कि इस स्थिति में ट्रैफिक रूल्स क्या हैं?

क्या चालान का है प्रावधान?

  • मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो कार पर किस करने पर कोई विशेष ट्रैफिक नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन इस केस में पुलिस की कार्रवाई कार पर बने किसिंग के निशान की वजह से नहीं, बल्कि यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते हुई. पुलिस ने कार को रोककर उसके दस्तावेजों की जांच की और ट्रैफिक नियमों से जुड़े जरूरी पहलुओं को देखा.
  • पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के मामले में वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5500 रुपये का चालान काटा. कार पर बने 3400 किसिंग निशानों की वजह से यह मामला चर्चा में आ गया. 
  • आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गाड़ी का चालान सिर्फ कार पर लिपस्टिक के ‘किस मार्क्स’ बने होने की वजह से नहीं किया गया. पूरी कार की बॉडी पर करीब 3,400 लिपस्टिक के निशान बनाए गए थे. पुलिस ने इसे वाहन के स्वरूप में बदलाव माना.
  • इसके अलावा कार को शहर की सड़क पर तेज रफ्तार/स्टंट करते हुए दिखाया गया, जिससे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का मामला बना. 

क्यों वीडियो हो रही वायरल?

  • सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में आदित्य सिकरवार नाम के शख्स की गर्लफ्रेंड ने इंस्टाग्राम पर एक विदेशी वीडियो देखा था, जिसमें कार को किस के निशानों से सजाया गया था. वीडियो देखने के बाद उसने भी इसी तरह अपनी कार को सजाने का फैसला किया.
  • कार पर किए गए ये निशान किसी कंपनी प्रमोशन या प्रोफेशनल मॉडिफिकेशन का हिस्सा नहीं थे, कथित तौर पर प्यार जताने के एक निजी आइडिया का हिस्सा थे. सफेद कार होने की वजह से लिपस्टिक के निशान उस पर और ज्यादा साफ नजर आ रहे थे.

  • कार को इस तरह सजाने में करीब 3 घंटे 30 मिनट लगे. इस दौरान कार की अलग-अलग जगहों पर लगभग 3400 किस के निशान बनाए गए. इसके लिए कई लिपस्टिक का इस्तेमाल करना पड़ा और काफी समय तक लगातार काम करना पड़ा.
  • इतनी बड़ी संख्या में निशान होने के चलते कार का पूरा बाहरी हिस्सा दूसरी कारों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था. सफेद बॉडी पर लिपस्टिक के निशान दूर से ही नजर आ रहे थे, इसलिए सड़क पर निकलते ही यह कार लोगों का ध्यान खींचने लगी, जिससे पूरा मामला सामने आया.
  • जब आदित्य यह कार लेकर ग्वालियर की सड़कों पर निकले तो इसका अलग लुक देखकर लोग हैरान रह गए. सड़क पर चलने वाली कारों के बीच हजारों किस मार्क्स वाली सफेद कार आसानी से अलग नजर आ रही थी. इसी वजह से लोगों ने इसे देखा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आने लगा. लेकिन जो चीज शुरुआत में मनोरंजन और आकर्षण का कारण बनी थी, वही बाद में कार मालिक के लिए परेशानी का कारण बन गई. ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,500 रुपये का चालान काटा.

इस स्थिति में कार्रवाई अलग

  • कार सड़क किनारे, मॉल या किसी पब्लिक पार्किंग में खड़ी है तो उसे कानूनन सार्वजनिक स्थान माना जाता है. बातचीत या साथ बैठना अपराध नहीं है, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है जिसमें सजा का प्रावधान भी हो सकता है. पुलिस इस कंडीशन में 3 महीने तक की कैद या जुर्माना कर सकती है. एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस केवल यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे गलत पार्किंग या स्टंट पर ही चालान काटती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 25 Aug 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Gwalior Viral Kiss Car Kissing In Car
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