Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या कार में किस करने से भी कटता है चालान? जानें यह नियम

क्या कार में किस करने से भी कटता है चालान? जानें यह नियम

ग्वालियर में कार पर किस मार्क्स छोड़ने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का बड़ा चालान काट दिया है. ऐसे में जानते हैं कि अगर कोई कपल कार में किस करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या चालान का प्रावधान है?

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 25 Aug 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

आमतौर पर कार को अलग दिखाने के लिए लोग स्टिकर, रैप या दूसरे मॉडिफिकेशन करवाते हैं, लेकिन ग्वालियर में कार को सजाने का तरीका बिल्कुल अलग था. कार की बॉडी पर लिपस्टिक से हजारों किस के निशान बनाए गए थे. उनकी गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया से यह आइडिया मिला और उसने सफेद कार पर किस मार्क्स बनाने का फैसला किया. करीब साढ़े तीन घंटे की मेहनत के बाद कार पर लगभग 3400 निशान बनाए गए.

जब यह कार सड़क पर उतरी तो राह चलते लोगों की नजर इस पर टिक गई और कुछ ही समय में यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. बाद में ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोककर 5,500 रुपये का चालान काट दिया. अब ऐसे में अगर कोई कपल कार में किस करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या इसके लिए चालान का कोई प्रावधान है? आइए डिटेल्स जानते हैं. 

क्या चालान का है प्रावधान?

  • मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो कार के अंदर किस करने पर कोई विशेष ट्रैफिक नियम नहीं बनाया गया है. लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अगर ड्राइवर का ध्यान भटकता है और वो खतरनाक ड्राइविंग करता है तो चालान काटा जा सकता है. खतरनाक ड्राइविंग की हालत में 5,000 तक का जुर्माना और चालान काटा जा सकता है और गंभीर मामलों में जेल भी हो सकती है.

क्या कार में किस करने से भी कटता है चालान? जानें यह नियम

  • अगर कार किसी पब्लिक प्लेस या सुनसान जगह पर खड़ी है और वहां कोई आपत्तिजनक काम किया जाता है तो पुलिस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294 के तहत कानूनी कार्रवाई या पूछताछ कर सकती है.
  • कार सड़क किनारे, मॉल या किसी पब्लिक पार्किंग में खड़ी है तो उसे कानूनन सार्वजनिक स्थान माना जाता है. बातचीत या साथ बैठना अपराध नहीं है, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है जिसमें सजा का प्रावधान भी हो सकता है. पुलिस इस कंडीशन में 3 महीने तक की कैद या जुर्माना कर सकती है. एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस केवल यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे गलत पार्किंग या स्टंट पर ही चालान काटती है. 

क्यों वीडियो हो रही वायरल?

  • सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में आदित्य सिकरवार नाम के शख्स की गर्लफ्रेंड ने इंस्टाग्राम पर एक विदेशी वीडियो देखा था, जिसमें कार को किस के निशानों से सजाया गया था. वीडियो देखने के बाद उसने भी इसी तरह अपनी कार को सजाने का फैसला किया.
  • कार पर किए गए ये निशान किसी कंपनी प्रमोशन या प्रोफेशनल मॉडिफिकेशन का हिस्सा नहीं थे, कथित तौर पर प्यार जताने के एक निजी आइडिया का हिस्सा थे. सफेद कार होने की वजह से लिपस्टिक के निशान उस पर और ज्यादा साफ नजर आ रहे थे.
  • कार को इस तरह सजाने में करीब 3 घंटे 30 मिनट लगे. इस दौरान कार की अलग-अलग जगहों पर लगभग 3400 किस के निशान बनाए गए. इसके लिए कई लिपस्टिक का इस्तेमाल करना पड़ा और काफी समय तक लगातार काम करना पड़ा.
  • इतनी बड़ी संख्या में निशान होने के चलते कार का पूरा बाहरी हिस्सा दूसरी कारों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था. सफेद बॉडी पर लिपस्टिक के निशान दूर से ही नजर आ रहे थे, इसलिए सड़क पर निकलते ही यह कार लोगों का ध्यान खींचने लगी, जिससे पूरा मामला सामने आया.
  • जब आदित्य यह कार लेकर ग्वालियर की सड़कों पर निकले तो इसका अलग लुक देखकर लोग हैरान रह गए. सड़क पर चलने वाली कारों के बीच हजारों किस मार्क्स वाली सफेद कार आसानी से अलग नजर आ रही थी. इसी वजह से लोगों ने इसे देखा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आने लगा. लेकिन जो चीज शुरुआत में मनोरंजन और आकर्षण का कारण बनी थी, वही बाद में कार मालिक के लिए परेशानी का कारण बन गई. ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,500 रुपये का चालान काटा.

यह भी पढ़ें:-

रोज 50 KM चलाते हैं? Petrol, CNG और Hybrid में सालाना खर्च कितना होगा? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 25 Aug 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Gwalior Viral Kiss Car Kissing In Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या कार में किस करने से भी कटता है चालान? जानें यह नियम
क्या कार में किस करने से भी कटता है चालान? जानें यह नियम
ऑटो
कार में Aftermarket Sunroof लगवा रहे? पड़ सकता है भारी
कार में Aftermarket Sunroof लगवा रहे? पड़ सकता है भारी
ऑटो
कार कंपनियों की सेल बढ़ी लेकिन मुनाफा घटा, आखिर क्या है वजह?
कार कंपनियों की सेल बढ़ी लेकिन मुनाफा घटा, आखिर क्या है वजह?
ऑटो
Rakhi पर बहन को तोहफे में दें कार, बजट 5 लाख रुपये से भी कम
Rakhi पर बहन को तोहफे में दें कार, बजट 5 लाख रुपये से भी कम
Advertisement

वीडियोज

बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
'मछली भोज' में 27 का सियासी 'कांटा'!
शिक्षा, परीक्षा की लड़ाई...आरक्षण तक कैसे आई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI ने सौरव दास को कहा था कॉकरोच? अभिजीत दीपके का चौंकाने वाला दावा
CJI ने सौरव दास को कहा था कॉकरोच? अभिजीत दीपके का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Patna TRE-4 Protest Live Updates: पटना में आज CM आवास का घेराव, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर BJP बोली- 'सरकार…'
Live: पटना में आज CM आवास का घेराव, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर BJP बोली- 'सरकार…'
इंडिया
चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?
चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?
क्रिकेट
उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पर नया बवाल, क्यों करना पड़ा ऐसा?
उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पर नया बवाल, क्यों करना पड़ा ऐसा?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
विश्व
'ऑपरेशन सिंदूर' में ईरान ने दिया पाकिस्तान का साथ? हुआ बड़ा खुलासा
'ऑपरेशन सिंदूर' में ईरान ने दिया पाकिस्तान का साथ? हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इस IPS अधिकारी के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई? हाईकोर्ट में होना है पेश
इस IPS अधिकारी के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई? हाईकोर्ट में होना है पेश
इंडिया
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
ENT LIVE
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
ENT LIVE
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
ENT LIVE
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
ENT LIVE
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Embed widget