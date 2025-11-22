गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराना हो गया और भी महंगा, जानिए 10 से 15 साल पुरानी कार के लिए देने होंगे कितने रुपये?
Indian Government Price Hike For Car Fitness Test: देश में गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट महंगा हो गया है. भारत सरकार ने ये कदम ज्यादा पुराने वाहनों को प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए उठाया है.
Vehicle Fitness Test Price Hike: भारत सरकार ने देशभर में व्हीकल फिटनेस टेस्ट की फीस को बढ़ा दिया है. इनमें उन गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट फीस सबसे ज्यादा की गई है, जिन्हें 10 साल या इससे ज्यादा का समय हो गया है. पहले फिटनेस फीस सबसे ज्यादा 15 साल पुराने वाहनों के लिए थी, लेकिन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में पांचवें संशोधन के बाद से, अब नया फी-स्ट्रक्चर लाया गया है, जिसमें 10-15 साल, 15-20 साल और 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट का खर्चा बढ़ा दिया गया है.
भारत सरकार ने क्यों बढ़ाई फीस?
भारत सरकार ने पुराने कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए फिटनेस टेस्ट की फीस में 10 गुना इजाफा किया है. इसके साथ ही टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और LMVs, HGVSs और MGVs के लिए भी फी-स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के मुताबिक, गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट की फीस में ये इजाफा असुरक्षित और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को भारतीय सड़कों से हटाने के लिए किया गया है. इससे लोग इन वाहनों की जगह दूसरे और ज्यादा बेहतर वाहनों का प्रयोग करें.
व्हीकल फिटनेस टेस्ट की बढ़ गई फीस
मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के मुताबिक, जो वाहन 15 साल से कम पुराने हैं, उनके फिटनेस टेस्ट लिए भी फीस को बदला गया है. टू-व्हीलर्स के लिए 400 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए 600 रुपये, मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए 1,000 रुपये देने होंगे. नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों में टी-व्हीलर्स के लिए 600 रुपये, थ्री-व्हीलर्स के लिए 400 से 600 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल्स (कार) के लिए 600 से 1,000 रुपये देने होंगे. वहीं मीडियम गुड्स या पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 1,800 रुपये और हैवी गुड्स या पैसेंजर व्हीकल्स (ट्रक या बस) के लिए 2,500 रुपये देने होंगे.
वाहनों के पुराने होने के साथ ही उनसे लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जाता है. इसके साथ ही उनसे निकलने वाले प्रदूषक तत्व भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. पुराने वाहन और कॉमर्शियल वाहनों के ज्यादा पुराने होने से उनमें इंजन से जुड़ी दिक्कतें भी होने लगती हैं.
