Safest Cars: देश की 5 सबसे सेफ कारें कौन-सी हैं? खरीदने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी

Safest Cars: देश की 5 सबसे सेफ कारें कौन-सी हैं? खरीदने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी

India Safest Cars: अगर आप फैमिली के लिए कोई सेफ कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सी कार खरीदना बेहतर है? आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 20 Sep 2025 12:29 PM (IST)

भारत सरकार ने सड़क हादसों के चलते ही Bharat NCAP की शुरुआत की, ताकि कारों की सेफ्टी यानी सुरक्षा की जांच की जा सके और सेफ्टी रेटिंग दी जा सके. हाल के महीनों में Bharat NCAP ने 2025 की सबसे सुरक्षित कारों की लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में 5 कारों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. अच्छी बात ये है कि इसमें मारुति डिजायर जैसी पॉपुलर कार भी शामिल है. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी कारें इस लिस्ट में शामिल हैं. 

Toyota Innova Hycross

टोयोटा इनोवा हायक्रॉस भारत की पॉपुलर MPV है, जिसे Bharat NCAP की ओर से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. इसमें 6 एयरबैग, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और फ्रंटरियर पार्किंग सेंसर जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

Tata Harrier EV

टाटा हैरियर EV को भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV में गिना जाता है. इसे Adult Safety के लिए 32 में से 32 और Child Safety के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं. इसकी सुरक्षा विशेषताओं में 7 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 540° क्लियर व्यू, 360° 3D कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), SOS कॉल फंक्शन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं.

Maruti Suzuki Dzire 

मारुति सुजुकी डिजायर भारत की पहली ऐसी सेडान बन गई है जिसे Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त हुई है. यह कार वर्षों से देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान भी रही है. इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और इसमें ESP+, हिल होल्ड असिस्ट, 360° कैमरा, ABS+EBD और TPMS जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Kia Syros 

किआ साइरोस एक नई SUV है जिसे Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त हुई है. इसे Adult Safety के लिए 30.21/32 और Child Safety के लिए 44.42/49 अंक मिले हैं. इसमें लेवल 2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM) और 20 से अधिक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

Skoda Kylaq

स्कोडा काइलाक को भी Bharat NCAP ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. इसे एडल्ट प्रोटेक्शन में 30.88 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 45 अंक मिले हैं. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल-ओवर प्रोटेक्शन, हिल होल्ड कंट्रोल और मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग जैसे कुल 25 एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

Published at : 20 Sep 2025 12:29 PM (IST)
