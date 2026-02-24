नई Tata Curvv के मालिक बने वैभव सूर्यवंशी, पिता और भाई के साथ ली कार की डिलीवरी

आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को उनकी मेहनत का खास इनाम मिला है. पिछले सीजन में “सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन” का खिताब जीतने के बाद टाटा मोटर्स की ओर से उन्हें नई Tata Curvv कार गिफ्ट की गई. हाल ही में वैभव अपने पिता और छोटे भाई के साथ पटना के टाटा शोरूम पहुंचे और अपनी नई कार की डिलीवरी ली.

IPL 2025 में तूफानी प्रदर्शन

आईपीएल 2025 में डेब्यू करते ही वैभव सूर्यवंशी ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी थी. उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाए और उनका बल्लेबाजी औसत 36.00 रहा. सबसे खास बात उनका 206.55 का स्ट्राइक रेट था, जो सीजन में सबसे ज्यादा रहा. 122 गेंदों में 24 छक्के और 18 चौके जड़कर उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया. इसी धमाकेदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड मिला और इनाम में Tata Curvv दी गई.

शोरूम में हुआ खास कार्यक्रम

पटना के शोरूम में कार डिलीवरी को यादगार बनाने के लिए एक छोटा-सा समारोह आयोजित किया गया. शोरूम स्टाफ ने वैभव और उनके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया. परिवार ने मिलकर कार से पर्दा हटाया और इस खास पल को सेलिब्रेट किया. नई कार की चाबी मिलने के बाद वैभव ने अंदर बैठकर उसके फीचर्स को समझा. उन्हें देखने और बधाई देने के लिए वहां काफी लोग भी पहुंचे. हालांकि, वैभव अभी इस कार को खुद नहीं चला सकते क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है.

Tata Curvv का डिजाइन और फीचर्स

Tata Curvv एक प्रीमियम SUV-कूप है, जो अपने स्टाइलिश डिजाइन और आधुनिक तकनीक के लिए चर्चा में है. इसमें स्लोपिंग रूफलाइन, फुल LED लाइट बार, शार्प फ्रंट डिजाइन और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. एयरोडायनामिक बॉडी इसे बेहतर स्टेबिलिटी देती है और सफेद समेत कई अट्रैक्टिव कलर्स में यह उपलब्ध है. इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. कुछ वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री भी दी गई है.

परफॉर्मेंस और कीमत

Tata Curvv पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक विकल्प में उपलब्ध है. इसमें टर्बो इंजन और मैनुअल व ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS-EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कीमत की बात करें तो पेट्रोल वर्जन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.99 लाख से शुरू होती है, जबकि डीजल वर्जन करीब 11.49 लाख से मिलता है. इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमत लगभग 18 लाख से शुरू होती है. ऑन-रोड कीमत शहर के अनुसार 10.90 लाख से 22 लाख तक जा सकती है.

