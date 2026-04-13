हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Venue से Tata Nexon तक, ये हैं 10-15 लाख में मिलने वाली टॉप Diesel Automatic कारें, देखें पूरी लिस्ट

Hyundai Venue से Tata Nexon तक, ये हैं 10-15 लाख में मिलने वाली टॉप Diesel Automatic कारें, देखें पूरी लिस्ट

अगर आपका बजट 10 से 15 लाख रुपये है, तो आपके पास कई अच्छे डीजल ऑटोमैटिक SUV विकल्प मौजूद हैं. आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही SUV चुन सकते हैं. आइए पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप 10 से 15 लाख रुपये के बजट में एक डीजल ऑटोमैटिक SUV खरीदना चाहते हैं, तो आज बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. इस बजट में मिलने वाली गाड़ियां न सिर्फ दमदार इंजन के साथ आती हैं, बल्कि इनमें आरामदायक ड्राइव और अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं. Hyundai, Tata, Kia और Mahindra जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में शानदार SUV दे रही हैं, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए भी सही हैं और लंबी जर्नी के लिए भी भरोसेमंद हैं. आइए इन डीजल ऑटोमैटिक SUVs की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

Hyundai Venue

Hyundai Venue एक ऐसी SUV है जो स्टाइल और फीचर्स दोनों में अच्छी मानी जाती है. इसमें वही डीजल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो Kia Sonet में दिया गया है. इसकी कीमत करीब 11.81 लाख से 15.69 लाख रुपये तक जाती है. इस SUV में बड़ा डिजिटल डिस्प्ले, आरामदायक सीट और पीछे बैठने वालों के लिए भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जिससे सफर आसान हो जाता है.

Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो कम कीमत में दमदार गाड़ी चाहते हैं. इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो अच्छी ताकत और टॉर्क देता है. इसकी कीमत करीब 11.10 लाख से शुरू होकर 13.64 लाख रुपये तक जाती है. यह गाड़ी शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करती है और इसका माइलेज भी ठीक माना जाता है.

Kia Sonet और Kia Syros

Kia Sonet अपने स्मूद ड्राइव और भरोसे के लिए जानी जाती है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो अच्छा पावर देता है और इसका ऑटोमैटिक गियर काफी आरामदायक है. इसकी कीमत 9.80 लाख से 14.17 लाख रुपये तक है. वहीं Kia Syros एक थोड़ा प्रीमियम विकल्प है, जिसमें एडवांस फीचर्स जैसे ड्राइवर असिस्ट सिस्टम और बड़ा डिस्प्ले मिलता है. इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये के आसपास है.

Tata Nexon

Tata Nexon भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUV में से एक है. इसका डीजल ऑटोमैटिक मॉडल बजट में आने वाला अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत लगभग 10.65 लाख से 14.02 लाख रुपये तक है. यह गाड़ी सेफ्टी और मजबूती के लिए जानी जाती है, जिससे परिवार के लिए यह एक सुरक्षित विकल्प बनती है. अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से आप सही SUV चुन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Explainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान

Published at : 13 Apr 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Kia Sonet Hyundai Venue Tata Nexon Diesel Diesel Automatic SUVs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Hyundai Venue से Tata Nexon तक, ये हैं 10-15 लाख में मिलने वाली टॉप Diesel Automatic कारें, देखें पूरी लिस्ट
Hyundai Venue से Tata Nexon तक, ये हैं 10-15 लाख में मिलने वाली टॉप Diesel Automatic कारें, देखें पूरी लिस्ट
ऑटो
Maruti Brezza Facelift: अट्रेक्टिव लुक, शानदार फीचर्स और स्पेस ही स्पेस, मारुति पेश करने जा रही नई ब्रेजा
अट्रेक्टिव लुक, शानदार फीचर्स और स्पेस ही स्पेस, मारुति पेश करने जा रही नई ब्रेजा
ऑटो
चीन और अमेरिका को पछाड़ने जा रही भारत की ऑटो इंडस्ट्री, नितिन गडकरी ने बताया मास्टर प्लान
चीन और अमेरिका को पछाड़ने जा रही भारत की ऑटो इंडस्ट्री, नितिन गडकरी ने बताया मास्टर प्लान
ऑटो
Driving tips: रात में कार से करते हैं ट्रैवल तो जान लें ये जरूरी बात, आसान हो जाएगा सफर
रात में कार से करते हैं ट्रैवल तो जान लें ये जरूरी बात, आसान हो जाएगा सफर
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तैनात किए F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स, ईरान युद्ध के बीच शहबाज-मुनीर ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?
PAK ने सऊदी में तैनात किए F-16 और JF-17, ईरान युद्ध के बीच शहबाज-मुनीर ने क्यों लिया बड़ा फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Phase 2 Protest Live: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिक आक्रामक, DND, 62, समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक, मंत्री बोले- राजनीति हो रही
LIVE: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिक आक्रामक, DND, 62, समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक, मंत्री बोले- राजनीति हो रही
बॉलीवुड
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना', पोस्ट में लिख दी ऐसी बात
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना'
विश्व
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया पाकिस्तान में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया PAK में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका का ऐलान, होर्मुज पर करेगा नाकाबंदी, ईरान ने दी 'गणित' वाली धमकी!
PAK में बातचीत फेल होने के बाद US का ऐलान, होर्मुज पर करेगा नाकाबंदी, ईरान ने दी 'गणित' वाली धमकी!
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden: किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं आंवले का पौधा, चटनी बनाने की दूर हो जाएगी टेंशन
किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं आंवले का पौधा, चटनी बनाने की दूर हो जाएगी टेंशन
हेल्थ
Autoimmune Disease Symptoms: थकान और जोड़ों के दर्द को न लें हल्के में, आंतों से शुरू हो सकती है ये बीमारी
थकान और जोड़ों के दर्द को न लें हल्के में, आंतों से शुरू हो सकती है ये बीमारी
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget