Hyundai Venue से Tata Nexon तक, ये हैं 10-15 लाख में मिलने वाली टॉप Diesel Automatic कारें, देखें पूरी लिस्ट
अगर आपका बजट 10 से 15 लाख रुपये है, तो आपके पास कई अच्छे डीजल ऑटोमैटिक SUV विकल्प मौजूद हैं. आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही SUV चुन सकते हैं. आइए पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं.
अगर आप 10 से 15 लाख रुपये के बजट में एक डीजल ऑटोमैटिक SUV खरीदना चाहते हैं, तो आज बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. इस बजट में मिलने वाली गाड़ियां न सिर्फ दमदार इंजन के साथ आती हैं, बल्कि इनमें आरामदायक ड्राइव और अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं. Hyundai, Tata, Kia और Mahindra जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में शानदार SUV दे रही हैं, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए भी सही हैं और लंबी जर्नी के लिए भी भरोसेमंद हैं. आइए इन डीजल ऑटोमैटिक SUVs की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.
Hyundai Venue
Hyundai Venue एक ऐसी SUV है जो स्टाइल और फीचर्स दोनों में अच्छी मानी जाती है. इसमें वही डीजल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो Kia Sonet में दिया गया है. इसकी कीमत करीब 11.81 लाख से 15.69 लाख रुपये तक जाती है. इस SUV में बड़ा डिजिटल डिस्प्ले, आरामदायक सीट और पीछे बैठने वालों के लिए भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जिससे सफर आसान हो जाता है.
Mahindra XUV 3XO
Mahindra XUV 3XO उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो कम कीमत में दमदार गाड़ी चाहते हैं. इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो अच्छी ताकत और टॉर्क देता है. इसकी कीमत करीब 11.10 लाख से शुरू होकर 13.64 लाख रुपये तक जाती है. यह गाड़ी शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करती है और इसका माइलेज भी ठीक माना जाता है.
Kia Sonet और Kia Syros
Kia Sonet अपने स्मूद ड्राइव और भरोसे के लिए जानी जाती है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो अच्छा पावर देता है और इसका ऑटोमैटिक गियर काफी आरामदायक है. इसकी कीमत 9.80 लाख से 14.17 लाख रुपये तक है. वहीं Kia Syros एक थोड़ा प्रीमियम विकल्प है, जिसमें एडवांस फीचर्स जैसे ड्राइवर असिस्ट सिस्टम और बड़ा डिस्प्ले मिलता है. इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये के आसपास है.
Tata Nexon
Tata Nexon भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUV में से एक है. इसका डीजल ऑटोमैटिक मॉडल बजट में आने वाला अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत लगभग 10.65 लाख से 14.02 लाख रुपये तक है. यह गाड़ी सेफ्टी और मजबूती के लिए जानी जाती है, जिससे परिवार के लिए यह एक सुरक्षित विकल्प बनती है. अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से आप सही SUV चुन सकते हैं.
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Source: IOCL