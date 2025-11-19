Hyundai Venue से Kia Sonet तक: ये हैं 10 लाख से कम की शानदार कारें, जानें फीचर्स और कीमत

GST में कटौती के बाद नई कार खरीदने वाले ग्राहकों का उत्साह तेजी से बढ़ा है. पहले जो मॉडल महंगे लगते थे, अब वही गाड़ियां ज्यादा किफायती दामों में उपलब्ध हैं. 10 लाख रुपये तक के बजट में अब कई ऐसी कारें मिल जाती हैं जो माइलेज, फीचर्स और सुरक्षा के मामले में बेहद संतुलित पैकेज देती हैं. इस बजट में हैचबैक से लेकर माइक्रो SUV और सब-कॉम्पैक्ट SUV तक सभी सेगमेंट के विकल्प मौजूद हैं, जो पहली बार कार खरीदने वालों से लेकर फैमिली यूजर्स तक सभी की जरूरतें पूरी करते हैं.

Hyundai Venue

Hyundai Venue भारत की सबसे Popular सब-कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Venue 17.9 kmpl से 20.99 kmpl तक का माइलेज देती है, जो इसे इस सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प बनाता है. इसका प्रीमियम केबिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसमें दो 12.3-इंच की कर्व्ड डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट और 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं. फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले इसे और भी आकर्षक बनाते हैं. 10 लाख के बजट में इसके लोअर और मिड वेरिएंट आसानी से मिल जाते हैं.

Maruti Suzuki WagonR

Maruti WagonR सालों से भारत की बेस्ट-सेलिंग फैमिली कार बनी हुई है. इसकी कीमत 4,98,900 रुपये से शुरू होती है, जो इसे बजट ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाती है. यह पेट्रोल में 25.19 kmpl और CNG में 34.05 km/kg का माइलेज देती है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. WagonR ABS + EBD, 6 एयरबैग और ESP जैसे सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है. कम मेंटेनेंस और ज्यादा स्पेस इसे रोजाना लंबा सफर तय करने वालों के लिए परफेक्ट विकल्प बनाते हैं.

Kia Sonet

Kia Sonet अपने प्रीमियम लुक और हाई-टेक फीचर्स के कारण युवाओं की पसंद बन चुकी है. इसकी शुरुआती कीमत 7,30,138 रुपये है और इसमें Level-1 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ और Bose साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. माइलेज के मामले में यह 18.4 से 24.1 kmpl तक देती है. फीचर्स, सुरक्षा और पावर का यह मिश्रण इसे 10 लाख के बजट में एक मजबूत SUV विकल्प बनाता है.

Tata Tiago

Tata Tiago की कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है और यह अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है. इसमें फ्रंट डुअल एयरबैग, ESP, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह पेट्रोल में 19 kmpl और CNG में 26.49 km/kg तक का माइलेज देती है, जो इसे किफायती और सुरक्षित कार की तलाश करने वालों के लिए बढ़िया विकल्प बनाता है.

Hyundai Exter

Hyundai Exter की कीमत 5,68,033 रुपये से शुरू होती है और यह माइक्रो SUV अपनी SUV स्टाइलिंग और फीचर्स की वजह से काफी पसंद की जा रही है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और 26 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. माइलेज भी बेहतरीन है—19.4 kmpl से 27.1 km/kg तक, जो इसे बजट SUV खरीदारों के लिए शानदार विकल्प बनाता है

