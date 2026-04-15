कार खरीदने का है प्लान? ये हैं 8 लाख के बजट में मिलने वाली टॉप सनरूफ कारें, देखें लिस्ट

भारत में अब कार खरीदने वाले लोग सिर्फ माइलेज या कीमत ही नहीं, बल्कि फीचर्स पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. सनरूफ ऐसा ही एक फीचर है जो पहले सिर्फ महंगी गाड़ियों में मिलता था, लेकिन अब यह 10 लाख से कम कीमत वाली कारों में भी मिलने लगा है. खासकर 8 लाख के बजट में सनरूफ वाली कार ढूंढना अब आसान हो गया है. कई कंपनियां जैसे Hyundai, Tata और Kia अपने सस्ते मॉडल्स में भी सनरूफ दे रही हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं. अगर आप भी कम बजट में सनरूफ वाली कार लेना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है.

Hyundai i20

दरअसल, फरवरी 2026 के अपडेट के बाद Hyundai i20 भारत की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार बन गई है. इसमें सनरूफ Magna वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है, जो इस कीमत में एक बड़ा फायदा है. इस कार में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83hp की पावर देता है. खास बात यह है कि इसमें सनरूफ को आवाज से भी खोला और बंद किया जा सकता है, जो इसे और मॉडर्न बनाता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 7 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है, जो इसे इस लिस्ट में सबसे किफायती विकल्प बनाती है. अगर आप एक स्टाइलिश और फीचर से भरी कार चाहते हैं, तो i20 एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

Tata Punch

Tata Punch भी अब सनरूफ के साथ आती है, जो इसे और ज्यादा आकर्षक बनाती है. इसका Pure + S वेरिएंट सनरूफ के साथ आता है और इसकी कीमत लगभग 7.34 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 88hp की पावर देता है. इसके अलावा CNG विकल्प भी उपलब्ध है, जो 73hp की पावर देता है. Punch को खास तौर पर उसकी मजबूत बॉडी और ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस के लिए पसंद किया जाता है. अगर आप एक मजबूत और थोड़ी ऊंची कार चाहते हैं, तो यह आपके लिए सही विकल्प हो सकती है.

Kia Sonet

Kia Sonet भी इस बजट में एक अच्छा विकल्प है, जिसमें सनरूफ HTE(O) वेरिएंट से मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.70 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है. इस कार में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, वहीं 1.5 लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी दिया गया है, जो 116hp की पावर देता है. Sonet अपने शानदार डिजाइन और फीचर्स के लिए जानी जाती है. अगर आप एक पावरफुल और फीचर से भरपूर SUV चाहते हैं, तो यह एक अच्छा चुनाव हो सकता है.

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