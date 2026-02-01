हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो28 किमी माइलेज, सनरूफ और 6 एयरबैग, 15 लाख के बजट में ये हैं 5 बेस्ट फैमिली SUV

28 किमी माइलेज, सनरूफ और 6 एयरबैग, 15 लाख के बजट में ये हैं 5 बेस्ट फैमिली SUV

अगर आपका बजट 15 लाख तक है और आप एक फैमिली SUV चाहते हैं, तो जानिए भारत की 5 बेस्ट मिड-साइज SUV, जो शानदार माइलेज, सेफ्टी और कम मेंटेनेंस देती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 11:54 AM (IST)
भारतीय बाजार में मिड-साइज SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है. इसका कारण है इनका दमदार लुक, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर सेफ्टी और आरामदायक केबिन. फैमिली के लिए SUV इसलिए भी बेहतर मानी जाती है क्योंकि इनमें जगह ज्यादा होती है, लंबी यात्रा में कंफर्ट मिलता है और मेंटेनेंस भी सेडान के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं होता. अगर आपका बजट 15 लाख तक है, तो इस रेंज में कई ऐसी SUV मिल जाती हैं जो माइलेज, फीचर्स और सेफ्टी का शानदार बैलेंस देती हैं.

Hyundai Creta

  • Hyundai Creta सालों से मिड-साइज SUV सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग कार रही है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 10.80 लाख है. Creta में पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल तीनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं. डीजल वेरिएंट करीब 19 kmpl तक का माइलेज देता है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे फैमिली के लिए एक ऑल-राउंडर बनाते हैं.

Kia Seltos

  • Kia Seltos उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और लेटेस्ट फीचर्स चाहते हैं. इसकी कीमत 11 लाख से शुरू होती है. इसमें पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं और माइलेज करीब 17–19 kmpl तक रहता है. डुअल डिजिटल स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS इसे प्रीमियम फील देते हैं.

Maruti Grand Vitara

  • अगर आपका फोकस माइलेज और कम मेंटेनेंस पर है, तो Grand Vitara एक बेहतरीन ऑप्शन है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में यह SUV करीब 28 kmpl तक का माइलेज देती है. इसकी शुरुआती कीमत 10.80 लाख है. इसमें हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड और CNG ऑप्शन भी मिलते हैं, जो इसे फैमिली के लिए किफायती बनाते हैं.

Mahindra XUV 7XO

  • Mahindra XUV 7XO ज्यादा पावर और सेफ्टी चाहने वालों के लिए है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन दमदार परफॉर्मेंस देते हैं. यह SUV 6 और 7-सीटर ऑप्शन में आती है और इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. ADAS, मल्टी-स्क्रीन डैशबोर्ड और मजबूत बॉडी इसे फैमिली ट्रैवल के लिए सुरक्षित बनाती है.

Tata Sierra

  • क्वालिटी के लिए जानी जाती है. इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा बूट स्पेस और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. टाटा की सेफ्टी और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे वैल्यू-फॉर-मनी SUV बनाती है.

Tata Altroz से लेकर Kia Sonet Diesel तक, ये हैं देश की सस्ती डीजल कारें, कीमत 10 लाख से कम 

Published at : 01 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Best SUVs Under 15 Lakh Family SUVs In India High Mileage SUVs
Embed widget