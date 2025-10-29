Hyundai Creta में ऐसा क्या है खास कि हर महीने रहती है मोस्ट-सेलिंग? जानिए राइवल्स और कीमत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta में ऐसा क्या है खास कि हर महीने रहती है मोस्ट-सेलिंग? जानिए राइवल्स और कीमत

Hyundai Creta का मुकाबला भारतीय बाजार में कई पॉपुलर SUVs से है, जिनमें Kia Seltos, Maruti Suzuki Victorios, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor और Nissan की आने वाली नई SUV शामिल हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 10:55 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन मार्केट में Hyundai Creta मोस्ट-सेलिंग SUV के तौर पर जानी जाती है. पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में इस गाड़ी ने कंपनी की बिक्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. इस महीने क्रेटा की 18,861 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में 2,959 यूनिट्स ज्यादा हैं. GST कट के बाद Hyundai Creta अब सिर्फ 10,72,589 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है, जिससे यह ग्राहकों के लिए और आकर्षक हो गई है.

कौन-से फीचर्स Hyundai Creta को बनाते हैं खास? 

Hyundai Creta को ग्राहकों ने सिर्फ कीमत नहीं बल्कि फीचर्स और सेफ्टी की वजह से भी हाथों-हाथ लिया है, इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक AC, वायरलेस चार्जिंग और कीलेस एंट्री जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के मामले में Hyundai Creta 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS के साथ आती है. इसके अलावा यह SUV 21 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है.

किन गाड़ियों से होता है मुकाबला?

Hyundai Creta का मुकाबला भारतीय बाजार में कई पॉपुलर SUVs से है, जिनमें Kia Seltos, Maruti Suzuki Victorios, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor और Nissan की आने वाली नई SUV शामिल हैं. Kia Seltos पर भी GST कट का सीधा असर पड़ा है और इसकी कीमत में 39,624 से 75,371 तक की कमी आई है. खासतौर पर X-Line वेरिएंट लगभग 3.67% सस्ता हो गया है, जिससे ग्राहकों को बड़ा फायदा मिला है.

कुल मिलाकर, सितंबर 2025 Hyundai India के लिए रिकॉर्डतोड़ महीना रहा. Creta ने कंपनी को नई मजबूती दी, एक्सपोर्ट में बड़ा उछाल देखने को मिला और GST कट की वजह से ग्राहकों की खरीदारी और आसान हो गई. आने वाले फेस्टिव सीजन में Creta और Seltos जैसी SUVs के बीच मुकाबला और ज्यादा रोमांचक होने वाला है.

भारत में जल्द आ रही Honda 0 Series SUV, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ मिलेगा प्रीमियम डिजाइन

Tags :
Hyundai Creta Kia Seltos MG Astor Most Selling SUV
