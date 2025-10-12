हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोइस दिवाली GST घटने पर कितनी सस्ती मिल रही Hyundai Creta? जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर

इस दिवाली GST घटने पर कितनी सस्ती मिल रही Hyundai Creta? जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर

Hyundai Creta: हुंडई क्रेटा भारतीय बाजार में Kia Seltos, Maruti Suzuki Victorios, Toyota Hyryder और Honda Elevate जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 12 Oct 2025 02:36 PM (IST)
हुंडई की फ्लैगशिप एसयूवी क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में 2,959 यूनिट्स ज्यादा हैं. GST कट के बाद Creta अब सिर्फ 10,72,589 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है, जिससे यह ग्राहकों के लिए और आकर्षक हो गई है.

Hyundai Creta में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक AC, वायरलेस चार्जिंग और कीलेस एंट्री जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के मामले में Creta 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS के साथ आती है. इसके अलावा यह SUV 21 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है.

Hyundai Creta का किन गाड़ियों से मुकाबला? 

Hyundai Creta का मुकाबला भारतीय बाजार में कई पॉपुलर SUVs से है, जिनमें Kia Seltos, Maruti Suzuki Victorious, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor और Nissan की आने वाली नई SUV शामिल हैं. Kia Seltos पर भी GST कट का सीधा असर पड़ा है और इसकी कीमत में ₹39,624 से ₹75,371 तक की कमी आई है. खासतौर पर X-Line वेरिएंट लगभग 3.67% सस्ता हो गया है, जिससे ग्राहकों को बड़ा फायदा मिला है.

कुल मिलाकर, सितंबर 2025 Hyundai India के लिए रिकॉर्डतोड़ महीना रहा. Creta ने कंपनी को नई मजबूती दी, एक्सपोर्ट में बड़ा उछाल देखने को मिला और GST कट की वजह से ग्राहकों की खरीदारी और आसान हो गई. आने वाले फेस्टिव सीजन में Creta और Seltos जैसी SUVs के बीच मुकाबला और ज्यादा रोमांचक होने वाला है.

Creta और Venue ने भी किया शानदार प्रदर्शन

Hyundai Motor India Limited (HMIL) के Whole Time Director और COO तरुण गर्ग ने कहा कि “हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने परिवर्तनकारी GST 2.0 सुधार लागू किए. इससे लाखों ग्राहकों की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिली है. Creta और Venue ने शानदार प्रदर्शन किया है और एक्सपोर्ट लगभग तीन सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है.”

Published at : 12 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Kia Seltos Hyundai Creta SUV Maruti Victoris Hyundai Creta Rival Cars
