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हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ी खरीदने से पहले डीलर Authorized है या नहीं, ऐसे करें चेक

गाड़ी खरीदने से पहले डीलर Authorized है या नहीं, ऐसे करें चेक

नई गाड़ी खरीदते समय कहीं आप भी तो नहीं हो रहे फर्जीवाड़े के शिकार? जानिए सिर्फ 2 मिनट में किसी भी डीलर की Authorized क्रेडिबिलिटी चेक करने का पूरा तरीका, ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 07:41 AM (IST)
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भारत में इन दिनों नई गाड़ियों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है. हर कोई त्योहारों या खास मौकों पर अपने सपनों की कार या बाइक घर लाना चाहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शोरूम से आप लाखों रुपये खर्च करके गाड़ी खरीद रहे हैं, वह वाकई में कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं. आजकल बाजार में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां अनधिकृत डीलर ग्राहकों को सस्ती कीमत का लालच देकर पुरानी या डिफेक्टिव गाड़ियां बेच देते हैं, जिससे ग्राहकों को बाद में वारंटी और सर्विसिंग में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. इसलिए गाड़ी बुक करने या पैसा देने से पहले डीलर की ऑथोराइज्ड जांच करना बेहद आसान है. आइए जानते हैं कि आप घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि डीलर असली है या नकली. 

कार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट देखें

किसी भी डीलर की असलियत जानने का सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका कार निर्माता कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. वेबसाइट के होमपेज पर आपको आमतौर पर फाइंड ए डीलर या डीलर लोकेटर का विकल्प दिखाई देगा. इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपने राज्य और शहर का नाम चुनना होगा. 

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इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके शहर के उन सभी डीलर्स और नाम के पते आ जाएंगे, जिन्हें कंपनी ने आधिकारिक तौर पर गाड़ी बेचने की अनुमति दी है. अगर आपके चुने हुए शोरूम का नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो समझ जाएं कि वहां से गाड़ी खरीदना सुरक्षित नहीं है. 

शोरूम में जाकर सर्टिफिकेट मांगे

अगर आप सीधे शोरूम जाकर गाड़ी की डील कर रहे हैं, तो वहां के सेल्स मैनेजर से कंपनी द्वारा जारी किया गया अधिकृत डीलर सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहें. हर असली और मान्यता प्राप्त डीलर के पास कार निर्माता कंपनी की तरफ से दिया गया आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है. 

यह सर्टिफिकेट आमतौर पर डीलर के मुख्य कैबिन, रिसेप्शन या शोरूम की दीवार पर ग्राहकों के देखने के लिए फ्रेम करके लगाया जाता है. इस सर्टिफिकेट पर डीलर का नाम, उसकी वैधता की तारीख और कंपनी के अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं. अगर डीलर यह सर्टिफिकेट दिखाने में आनाकानी करता है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए. 

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कस्टमर केयर नंबर और बुकिंग रसीद से पुष्टि

ऑनलाइन या शोरूम में जांच करने के अलावा आप एक और सीधा तरीका अपना सकते है. आप जिस भी ब्रांड की गाड़ी खरीद रहे हैं, उसकी पैरेंट कंपनी के ऑफिशियल टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें. आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को उस शोरूम का नाम और उसके इलाके का पता बताकर सीधे पुष्टि कर सकते हैं कि वह डीलर उनके नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं. 

इसके साथ ही, जब गाड़ी की बुकिंग के लिए टोकन अमाउंट देते हैं तो मिलने वाली रसीद को बहुत ध्यान से देखें. एक ऑथराइज्ड डीलर की रसीद पर कंपनी का आधिकारिक LOGO, डीलर का रजिस्टर्ड GST नंबर और शोरूम का पूरा कानूनी नाम साफ-साफ छपा होता है. कभी भी किसी सादे कागज या बिना पक्के बिल वाली रसीद पर पैसे का भुगतान न करें. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Sep 2026 07:41 AM (IST)
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