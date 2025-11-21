हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Amaze से Tata Nexon तक, ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती Level-2 ADAS कारें; कीमत सिर्फ 9.15 लाख से शुरू

भारत में 15 लाख से कम कीमत में Honda Amaze से लेकर Tata Nexon जैसी Level-2 ADAS वाली सस्ती कारें उपलब्ध हैं, जिनमें कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. आइए इन मॉडल्स के खासियत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में आज के समय में कार खरीदते समय लोग सिर्फ डिजाइन, पावर या माइलेज ही नहीं देखते, बल्कि सेफ्टी को सबसे ऊपर रखने लगे हैं. इसी सेफ्टी की लिस्ट में ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम सबसे जरूरी फीचर बन गया है. दरअसल, ये सिस्टम कार को अपने आसपास की स्थिति पहचानने में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाने, लेन में रहने या टक्कर होने से बचाने जैसे काम भी कर सकता है. बाजार में अब कई किफायती कारें उपलब्ध हैं जो Level-2 ADAS के साथ आती हैं. ये कारें न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि कम बजट में भी हाई-टेक फीचर्स देती हैं. आइए इन किफायती ADAS कारों पर नजर डालते हैं.

Honda Amaze

  • Honda Amaze वह कार है, जो भारत में सबसे सस्ती कीमत पर Level-2 ADAS उपलब्ध कराती है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 9.15 लाख है. इसमें 1.2-लीटर i-VTEC इंजन मिलता है जो 89 बीएचपी की पावर देता है और लगभग 18.65 किमी/लीटर का माइलेज देता है. इसका Honda Sensing ADAS सूट टक्कर से बचाव, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटो हाई-बीम जैसी फीचर्स देता है. फैमिली कार के तौर पर इसमें 416 लीटर का बड़ा बूट, वायरलेस कनेक्टिविटी और 6 एयरबैग इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं.

Tata Nexon

  • Tata Nexon अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और मजबूती के लिए जानी जाती है. Level-2 ADAS के साथ इसकी कीमत 12.16 लाख से शुरू होती है. इसका 118 बीएचपी इंजन 17–24 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. Nexon में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका रेड डार्क एडिशन स्पोर्टी इंटीरियर, 10.25-इंच डुअल स्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा के साथ बेहद प्रीमियम फील होता है.

Mahindra XUV 3XO

  • Mahindra XUV 3XO को ADAS के साथ 12.17 लाख में खरीदा जा सकता है. इसमें 130 पीएस वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल या 115 बीएचपी वाला डीजल इंजन मिलता है, जो लगभग 20 किमी/लीटर का माइलेज देता है. इसके ADAS फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्मार्ट पायलट असिस्ट शामिल हैं. इसकी 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम इसे इस सेगमेंट का पावरफुल विकल्प बनाते हैं.

Honda City

  • Honda City लंबे समय से अपनी स्मूथ राइड क्वालिटी के लिए मशहूर है. Level-2 ADAS के साथ इसकी कीमत 12.69 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका 1.5-लीटर इंजन 120 बीएचपी पावर देता है और CVT के साथ 18.4 किमी/लीटर का माइलेज देता है. कोलिजन अवॉइडेंस, लेन असिस्ट और ब्लाइंड-स्पॉट सिस्टम जैसी फीचर्स इसे Long Tour के लिए बेहतर विकल्प बनाती हैं. 506 लीटर बूट स्पेस और लेदरेट सीटें इसके प्रीमियम लुक को और बढ़ाती हैं.

Hyundai Verna

  • Hyundai Verna अपनी पावरफुल 160 बीएचपी टर्बो इंजन और 20.6 किमी/लीटर के माइलेज के साथ इस लिस्ट की सबसे पावरफुल कार है. इसकी कीमत 14.35 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस जैसे Level-2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं. 528 लीटर बूट, बोस साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स इसे बेहद प्रीमियम फील देते हैं. इसकी 5-स्टार GNCAP रेटिंग इसकी सेफ्टी को और मजबूत बनाती है.

