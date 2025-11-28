Honda Amaze Safety Rating: होंडा की इस कार को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, क्या है इस सेडान की कीमत?
Honda Amaze Safety Rating: होंडा की 5-सीटर कार अमेज को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इस सेडान को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4-स्टार मिले हैं. यहां इस गाड़ी का सेफ्टी स्कोर जानिए.
Honda Amaze New Model Safety Rating: होंडा अमेज (Honda Amaze) के थर्ड जनरेशन मॉडल को भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) की तरफ से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. भारतीय बाजार में बिकने वाली ये दूसरी सेडान है, जिसने ये सेफ्टी टेस्ट पूरी तरह पास किया है. होंडा अमेज को एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (AOP) में 5-स्टार मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (COP) में इस गाड़ी को 4-स्टार दिए गए हैं. भारत NCAP की तरफ से मिली ये सेफ्टी रेटिंग होंडा अमेज के थर्ड जनरेशन मॉडल के सभी 6 वेरिएंट्स के लिए है, जो कि इस समय भारतीय बाजार में शामिल हैं.
Honda Amaze का सेफ्टी स्कोर
होंडा अमेज को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 28.33 अंक मिले हैं. फ्रंटल ऑफसेट डीफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इस गाड़ी को 16 में से 14.33 अंक दिए गए हैं. होंडा की ये कार ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर को बेहतर प्रोटेक्शन दे सकती है. साइड मूवेबल डीफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में अमेज को 16 में से 14 अंक दिए गए हैं. साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी ये कार पास हुई है.
होंडा अमेज को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 40.81 अंक मिले हैं. इस कार का डायनामिक स्कोर 24 में से 23.81 रहा. इसमें 0.19 केवल इस वजह से काटा गया, क्योंकि 18 साल के डमी को थोड़ी चोट देखने को मिली. ये कार 3 साल के डमी को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह सफल रही. चाइल्ड रेस्ट्रेंट इंस्टॉलेशन में इस गाड़ी को 12 में से 12 अंक मिले हैं. लेकिन व्हीकल असेसमेंट में ये कार 13 में से केवल 5 अंक ही हासिल कर सकी.
होंडा अमेज के सेफ्टी फीचर्स
होंडा अमेज के थर्ड जनरेशन मॉडल के सभी छह वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. इस कार में बच्चे को सेफ्टी देने के लिए ISOFIX भी लगा है. होंडा की इस कार में ESC, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स का फीचर भी है. इस कार के मिड-स्पेक वेरिएंट में रियर कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा मिलता है. वहीं होंडा अमेज के टॉप वेरिएंट में ADAS सिस्टम दिया गया है.
