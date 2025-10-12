भारतीय मार्केट में Hero Splendor से भी सस्ती कीमत पर मौजूद हैं ये बाइक्स, कीमत 58 हजार से शुरू

हीरो स्प्लेंडर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है, लेकिन GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अब इसे 73,764 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. हालांकि, अब मार्केट में कई ऐसी मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, जो स्प्लेंडर से सस्ती हैं, फिर भी ज्यादा फीचर्स और बेहतर माइलेज देती हैं. अगर आप कम बजट में दमदार 100cc बाइक खरीदना चाहते हैं, तो यहां हम आपको कुछ बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe को स्प्लेंडर का सस्ता वर्जन कहा जा सकता है. इसमें 97.2cc इंजन दिया गया है, जो 7.91 बीएचपी पावर और 8.05 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. ये बाइक करीब 70 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है और इसकी कीमत 58,020 (एक्स-शोरूम) है. इसमें i3S (Idle Stop-Start) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्यूल बचाने में मदद करती है. 165mm ग्राउंड क्लीयरेंस और कम्फर्टेबल सीटिंग के साथ, ये बाइक हीरो की परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है.

TVS Sport

अगर आप स्प्लेंडर जैसी बाइक में थोड़ा स्पोर्टी टच चाहते हैं, तो TVS Sport बेहतरीन विकल्प है. इसमें 109.7cc इंजन मिलता है, जो 8.18 बीएचपी पावर और 8.3 एनएम टॉर्क देता है. इसका माइलेज लगभग 70 किमी/लीटर तक जाता है और कीमत 58,200 रुपये (एक्स-शोरूम) है. ये बाइक USB चार्जिंग पोर्ट, SBT ब्रेकिंग सिस्टम और डिजिटल-एनालॉग क्लस्टर जैसे फीचर्स के साथ आती है.

Honda Shine 100

Honda Shine 100 सीधे तौर पर स्प्लेंडर को टक्कर देती है. इसमें 98.98cc इंजन दिया गया है, जो 7.38 बीएचपी पावर और 8.05 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. ये बाइक 55–60 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है और इसकी कीमत 63,191 (एक्स-शोरूम) है. इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS), एनालॉग मीटर और 9 लीटर फ्यूल टैंक जैसे फीचर्स शामिल हैं. 168mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 786mm सीट हाइट इसे शहर और गांव दोनों इलाकों के लिए बेहतर बनाते हैं.

