Hero Splendor या Bajaj Platina, फुल टैंक में किस बाइक को चलाना ज्यादा किफायती? जानिए माइलेज

अगर आप डेली अप-डाउन के लिए सस्ती, कम मेंटेनेंस और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए Hero Splendor Plus और Bajaj Platina 100 दो शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं. ये दोनों बाइक्स खासतौर पर उन लोगों के लिए बनी हैं जो कम खर्च में ज्यादा फायदा चाहते हैं.

आप इन दोनों बाइक्स को ऑफिस जाने के लिए, छोटे बिजनेस करने या गांव-शहर के रोजाना सफर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में अब आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि फुल टैंक पेट्रोल में किस बाइक को चलाना ज्यादा बेहतर है? यहां हम दोनों बाइक्स की तुलना करने जा रहे हैं.

दोनों बाइक की कीमत

कीमत की बात करें तो Bajaj Platina 100, Hero Splendor Plus के मुकाबले सस्ती पड़ती है. अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो Platina आपको ज्यादा किफायती विकल्प देती है. वहीं Splendor Plus थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन इसकी कीमत के साथ आपको एक भरोसेमंद ब्रांड और लंबे समय तक चलने वाली बाइक का फायदा भी मिलता है. Bajaj Platina पैसे बचाने के लिए अच्छी है, जबकि Splendor भरोसे के लिए जानी जाती है. Bajaj Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत 68 हजार 316 रुपये है. वहीं हीरो स्प्लेंडर प्लस की कीमत 76 हजार 39 रुपये से शुरू होती है.

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कितना है दोनों का माइलेज?

Hero Splendor Plus का माइलेज कंपनी के मुताबिक, लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर है. वहीं Bajaj Platina 100 का दावा किया गया माइलेज 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर है. हीरो स्प्लेंडर प्लस फुल टैंक कराने पर 686 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं बजाज प्लेटिना फुल टैंक पेट्रोल कराने पर 800 किलोमीटर के करीब चल सकती है. आज यानी 6 मई 2026 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की टंकी फुल कराने के लिए आपको 928 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं बजाज प्लेटिना के लिए यह कीमत 1,042 रुपये होगी.

फीचर्स और आराम की बात करें तो दोनों बाइक्स अलग-अलग तरह के फायदे देती हैं. Hero Splendor Plus में i3S जैसी टेक्नोलॉजी मिलती है, जो ट्रैफिक में बाइक को अपने आप बंद और चालू करके पेट्रोल बचाने में मदद करती है. इसके अलावा इसमें साइड स्टैंड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं. वहीं Bajaj Platina 100 आराम के मामले में बेहतर मानी जाती है. इसका सस्पेंशन काफी सॉफ्ट होता है, जिससे खराब सड़कों पर भी झटके कम लगते हैं. इसकी सीट भी लंबी और आरामदायक होती है, जिससे लंबी दूरी तय करना आसान हो जाता है.

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