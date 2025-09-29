इस फेस्टिव सीजन कितने लाख रुपये सस्ती मिल रही Tata Nexon? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

जीएसटी कटौती के ऐलान के बाद अब कार खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. इसी के चलते Tata Nexon की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है. अब ये गाड़ी आपको 1.55 लाख रुपये सस्ती मिलने वाली है.

दरअसल, नए जीएसटी स्लैब के बाद अब कारों पर सिर्फ 18 फीसदी ही जीएसटी लगेगी, जो कि पहले 28 फीसदी थी. अब Tata Nexon पहले से 1.55 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. इसके अलावा फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी पर 45 हजार रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है. आइए जानते हैं कि Tata Nexon अब आपको किस नई कीमत पर मिलने वाली है?

पहले से कितनी सस्ती मिल रही Tata Nexon?

जीएसटी कटौती के बाद Tata Nexon की शुरुआती कीमत अब 7.32 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो गई है, जो कि पहले 8 लाख रुपये थी. आप इस कार की वेरिएंट वाइज कीमतें यहां जान सकते हैं. Tata Nexon के पेट्रोल स्मार्ट वेरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 7.31 लाख रुपये हो गई है.

इसके अलावा इसके Smart Plus (DT) डीजल वेरिएंट की नई कीमत अब 9 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. गाड़ी के स्मार्ट सीएनजी मैनुअल वेरिएंट की कीमत अब 8 लाख 23 हजार रुपये है. इसके अलावा Tata Nexon के Fearless Plus PS CNG (DT) वेरिएंट की नई कीमत अब 13 लाख 8 हजार रुपये है.

किन गाड़ियों को टक्कर देती है Tata Nexon?

Tata Nexon भारतीय बाजार में Hyundai Venue, Kia Sonet, Maruti Brezza, Mahindra XUV300, Nissan Magnite और Maruti Fronx जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. ये गाड़ियां अलग-अलग फीचर्स, इंजन ऑप्शन्स और कीमत के साथ आती हैं.

Nexon को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है. इसका 1.2 लीटर CNG इंजन 73.5 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. वहीं इसका पेट्रोल इंजन 88.2 पीएस पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. डीजल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर क्षमता वाला यह इंजन 84.5 पीएस पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद हैं

यह भी पढ़ें:-

Montra Electric ने भारत में लॉन्च किया नया इलेक्ट्रिक ट्रक, 198 किमी रेंज के साथ इतनी है कीमत