1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती मिल रही है Maruti Alto K10, मार्केट में किन गाड़ियों से मुकाबला?

1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती मिल रही है Maruti Alto K10, मार्केट में किन गाड़ियों से मुकाबला?

Maruti Alto K10: मारुति ऑल्टो K10 को कंपनी ने अपने नए Heartect प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. इस कार में K-Series 1.0 लीटर ड्यूल जेट और ड्यूल VVT इंजन दिया गया है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 04:54 PM (IST)
अगर आप दिवाली पर मारुति ऑल्टो खरीदने की प्लनिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम आने वाली है. इस महीने इस स्मॉल हैचबैक पर करीब 1 लाख 7 हजार 600 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. इसमें नए जीएसटी स्लैब से मिलने वाले 80 हजार 600 रुपये के टैक्स बेनिफिट भी शामिल हैं. पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.23 हजार रुपये थी, जिसकी कीमत अब 3 लाख 69 हजार 900 रुपये रह गई है.

मारुति ऑल्टो K10 को कंपनी ने अपने नए और मजबूत Heartect प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. इस कार में K-Series 1.0 लीटर ड्यूल जेट और ड्यूल VVT इंजन दिया गया है, जो 66.62 PS की ताकत और 89 Nm का टॉर्क देता है. इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट प्रति लीटर 24.90 किलोमीटर का माइलेज देता है, वहीं मैनुअल वैरिएंट 24.39 किलोमीटर प्रति लीटर तक चलता है. CNG वैरिएंट की बात करें तो यह प्रति किलो 33.85 किलोमीटर का माइलेज देता है.

कैसे हैं Maruti Alto K10 के फीचर्स? 

मारुति ने ऑल्टो K10 में कई मॉडर्न फीचर्स शामिल किए हैं जो इसे पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाते हैं. इस कार में अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो इस रेंज की कारों में एक बड़ा बदलाव है. कार में 7 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.

इसके अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स जैसे इनपुट विकल्प भी मिलते हैं. इसमें नया मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें माउंटेड कंट्रोल्स लगे हुए हैं, जिससे ड्राइविंग और भी आसान हो जाती है. ये सभी फीचर्स पहले S-Presso, Celerio और WagonR जैसी कारों में मिलते थे, लेकिन अब यह ऑल्टो K10 में भी उपलब्ध हैं. मारुति ऑल्टो K10 भारतीय बाजार में Renault Kwid, S-Presso, Tata Tiago और सेलेरियो जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

GST कट के बाद इतनी सस्ती हो गई TVS Apache को टक्कर देने वाली Honda SP160, जानें नई कीमत 

 

 

Published at : 06 Oct 2025 04:54 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
