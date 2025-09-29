हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GST कट के बाद अब क्या रह गई Mahindra XUV 3XO की कीमत? जानें किन गाड़ियों से होती है टक्कर

GST कट के बाद अब क्या रह गई Mahindra XUV 3XO की कीमत? जानें किन गाड़ियों से होती है टक्कर

GST Reforms 2025: जीएसटी कटौती के बाद अब महिंद्रा XUV 3XO को खरीदना ज्यादा सस्ता हो गया है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आइए कार की नई कीमत के बारे में जान लेते हैं.

29 Sep 2025 01:45 PM (IST)
महिंद्रा ने GST 2.0 का पूरा फायदा अपने ग्राहकों को देने का ऐलान किया है. इसके बाद कंपनी की एंट्री लेवल Mahindra XUV 3XO गाड़ी खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. अगर आप आने वाले समय में इस गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जीएसटी कटौती के बाद आपको यह गाड़ी कितनी सस्ती मिलने वाली है?

जीएसटी कटौती के बाद अब आपको Mahindra XUV 3XO का बेस MX1 पेट्रोल वेरिएंट सिर्फ 7.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलने वाला है. कंपनी ने इसके बेस वेरिएंट की कीमत में 70 हजार 699 रुपये की कटौती की है.

कितना सस्ता मिल रहा गाड़ी का टॉप वेरिएंट?

Mahindra XUV 3XO MX1 पेट्रोल वेरिएंट एसयूवी लाइनअप का बेस मॉडल है, जो कि किफायती कीमत पर मिलने के साथ ही 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी देता है. वहीं Mahindra XUV 3XO के टॉप स्पेक वेरिएंट- AX7 L Diesel पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है.अब इसे सिर्फ 13 लाख 42 हजार 800 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है. पहले ये कीमत 14 लाख 98 हजार रुपये थी. इस तरह कीमतों में कुल 1 लाख 56 हजार रुपये की कटौती की गई है.

Mahindra XUV 3XO में मिलते हैं ये फीचर्स

इस गाड़ी में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ट्विन HD इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल क्लस्टर, 7-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसे 5-स्टार NCAP रेटिंग मिली है, और इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं. इंडियन मार्केट में ये गाड़ी Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Venue और Kia Sonet जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

गाड़ी का पावरट्रेन

महिंद्रा ने हाल ही में XUV 3XO सीरीज में तीन नए वैरिएंट्स-REVX M, REVX M (O) और REVX A शामिल किए हैं. गाड़ी अब तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है, जिनमें पहला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 109 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

दूसरा विकल्प 1.2 लीटर TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 129 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क देता है. तीसरा विकल्प 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 115 bhp की ताकत और 300 Nm का दमदार टॉर्क जनरेट करता है. इन सभी इंजन वेरिएंट्स के साथ ग्राहक को 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है, जिससे वे अपनी ड्राइविंग स्टाइल और जरूरत के अनुसार ट्रांसमिशन चुन सकते हैं.

29 Sep 2025 01:45 PM (IST)
