हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट के बाद काफी सस्ती मिल रही ये 125cc बाइक्स, डेली रनिंग के लिए रहेंगी बेस्ट, जानें कीमत

GST कट के बाद काफी सस्ती मिल रही ये 125cc बाइक्स, डेली रनिंग के लिए रहेंगी बेस्ट, जानें कीमत

Affordable 125cc Bikes: अगर आप ऑफिस आने-जाने के लिए किसी सस्ती बाइक की तलाश में हैं तो यहां हम आपको 5 ऐसी 125cc की बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जीएसटी कटौती के बाद सस्ती हो गई हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद अब भारत में 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. 125 सीसी की बाइक्स को किफायती कीमत और कम मेंटेनेंस के साथ अच्छी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए खरीदा जाता है. यहां हम आपको 5 ऐसी ही 125 सीसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ किफायती हैं बल्कि कम मेंटेनेंस के लिए भी जानी जाती हैं. 

TVS Raider 125

इस लिस्ट में पहली बाइक TVS Raider है, जो कि उन लोगों के लिए है, जो स्पोर्टी डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स पसंद करते हैं. टीवीएस रेडर की एक्स-शोरूम कीमत की बात की जाए तो यह 80 हजार 500 रुपये है. इस बाइक में 124.8cc, 3-वॉल्व, एयर कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 11.2 bhp की पावर और 11.2 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. 

Honda Shine 

होंडा शाइन भारत में 125cc सेगमेंट में एक पॉपुलर बाइक है. इसकी कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए 78 हजार 538 रुपये एक्स-शोरूम और डिस्क वेरिएंट के लिए 82 हजार 898 से शुरू होती है. बाइक का 123.94cc इंजन 10.59 बीएचपी और 11 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. होंडा शाइन का माइलेज लगभग 55-65 kmpl है, जो इसे फ्यूल एफिशिएंट बाइक बनाता है.

Honda SP 125

तीसरी बाइक Honda SP125 है, जो कि स्टाइलिश होने के साथ ही मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. इस बाइक की कीमत जीएसटी कटौती के बाद अब 85 हजार 564 रुपये से शुरू होती है. इसका 123.94cc इंजन 10.72 बीएचपी और 10.9 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जो स्मूद राइडिंग ऑफर करता है. 

Bajaj Pulsar 125

चौथी बाइक Bajaj Pulsar 125 है. यह बाइक एक स्टाइलिश और किफायती बाइक है. इसमें 124.4cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. यह बाइक 11.8 PS की अधिकतम पावर और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक की कीमत अब 77 हजार 295 रुपये से शुरू होती है. 

Hero Glamour X125 

पांचवीं बाइक Hero Glamour X125 है, जो कि एक स्टाइलिश और पावरफुल 125cc कम्यूटर बाइक है. इस बाइक में 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर. एयर-कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो कि 11.5 की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक की कीमत 80 हजार 510 रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है. 

यह भी पढ़ें:-

Maruti Victoris ने आते ही कर दिया कमाल! एक महीने में बिक गईं इतनी यूनिट्स, जानें कीमत 

Published at : 14 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Tags :
Honda Shine Bajaj Pulsar Hero Glamour GST Reforms 2025 Affordable 125cc Bikes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
लाइफस्टाइल
Husbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Drone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget