1 लाख में वैगनआर और 2.5 लाख में 7 सीटर, गोरखपुर के इन मार्केट में बाइक से सस्ती मिल रहीं कारें

Gorakhpur Cheap Auto Markets : आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अपनी खुद की कार हो, लेकिन नई कारों की बढ़ती कीमतें देखकर कई लोग पीछे हट जाते हैं और बाइक से ही काम चलाते हैं. नई कार खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता, ऐसे में एक शानदार ऑप्शन पुरानी यानी सेकंड हैंड कारें हैं. गोरखपुर में ऐसे कई मार्केट और डीलर मौजूद हैं, जहां आपको बाइक की कीमत में कार मिल सकती है. जहां एक नई बाइक 90,000 से 1.5 लाख तक आती है, वहीं इसी बजट में आपको एक अच्छी सेकंड हैंड कार भी मिल सकती है. यहां आपको 1 लाख में वैगनआर और 2.5 लाख में 7 सीटर कार मिल सकती है. तो आइए जानते हैं कि गोरखपुर के किन मार्केट में बाइक से सस्ती कारें मिल रहीं हैं.

गोरखपुर के किन मार्केट में बाइक से सस्ती कारें मिल रही हैं?

1. पाडिलेगंज- गोरखपुर के कुछ इलाके पुराने वाहनों के लिए काफी मशहूर हैं. जिसमें पाडिलेगंज भी शामिल है. यह इलाका सेकंड हैंड कार डीलरों के लिए जाना जाता है, यहां आपको कम बजट में कई ऑप्शन मिल जाएंगे.

2, गोलघर - गोलघर में छोटे-बड़े डीलर और लोकल सेलर मिलते हैं, जहां सीधे मालिक से भी कार खरीद सकते हैं.

3. ट्रांसपोर्ट नगर - यहां आपको कमर्शियल और पर्सनल दोनों तरह की गाड़ियां मिलती हैं, अक्सर अच्छे कंडीशन में आपको यहां सेकंड हैंड कारें मिल जाती हैं.

4. शाहपुर (मेडिकल कॉलेज रोड) - इस इलाके में भी कई शो-रूम और डीलर हैं जो फाइनेंस सुविधा के साथ कार बेचते हैं.

5. तरामंडल - यहां नए और पुराने दोनों तरह की कारें मिलते हैं और अच्छी डील भी मिल जाते हैं.

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गोरखपुर मार्केट्स में कितने बजट में कौन सी कार मिल जाती है?

अगर आपका बजट कम है, तो यहां 1 लाख तक में आपको Maruti 800, पुरानी Maruti Alto या Hyundai Santro जैसी बेसिक कारें मिल जाती हैं, जो सस्ती और मेंटेन करने में आसान होती हैं. वहीं 1 से 1.5 लाख के बीच आपको Maruti Wagon R, Hyundai Santro और Tata Indica जैसे थोड़ा बेहतर कंडीशन और फीचर्स वाले ऑप्शन मिलते हैं. अगर आपका बजट 2 से 2.5 लाख तक है, तो आप 7 सीटर कारें जैसे Mahindra Bolero या Maruti Omni, साथ ही Maruti Eeco या थोड़ा नया मॉडल Maruti Wagon R भी ले सकते हैं.

गोरखपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बाइक से सस्ती कारें

अगर आप घर बैठे ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं जहां गोरखपुर की कार लिस्टिंग मिल जाती है. इन प्लेटफॉर्म पर आप कीमत, मॉडल, और कंडीशन के हिसाब से कार चुन सकते हैं. यहां आपको पुरानी कार खरीदने के लिए भी फाइनेंस आसानी से मिल जाता है. कुछ डीलर जीरो डाउन पेमेंट ऑफर करते हैं. आसान EMI ऑप्शन उपलब्ध होते हैं. साथ ही कम डॉक्यूमेंट में लोन पास हो जाता है.

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