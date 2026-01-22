आज के समय में SUV का क्रेज जरूर बढ़ा है, लेकिन सेडान कारों की अपनी अलग पहचान बनी हुई है. सेडान कारें ज्यादा कंफर्ट, बेहतर राइड क्वालिटी और लंबी दूरी की यात्रा में स्मूद एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं. खासकर फैमिली यूज और डेली ड्राइव के लिए सेडान एक बेहतर विकल्प मानी जाती हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप एक सुरक्षित, माइलेज देने वाली और भरोसेमंद सेडान कार की तलाश में हैं, तो भारतीय बाजार में कुछ बेहतरीन सस्ती सेडान मौजूद हैं. आइए इन कारों की फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

Tata Tigor

Tata Tigor भारत की सबसे सस्ती सेडान कार है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.49 लाख है. यह कार पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. पेट्रोल वेरिएंट लगभग 19.2 kmpl का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 26 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. सेफ्टी के मामले में Tata Tigor काफी मजबूत मानी जाती है और इसे Global NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. मजबूत बॉडी, एयरबैग और ABS जैसे फीचर्स इसे छोटे परिवार के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं.

Hyundai Aura

Hyundai Aura की शुरुआती कीमत 5.98 लाख है और यह भी पेट्रोल और CNG ऑप्शन में आती है. पेट्रोल वेरिएंट में यह करीब 20.5 kmpl और CNG में 25 km/kg तक का माइलेज देती है. Aura की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे डेली यूज के लिए आरामदायक और प्रीमियम बनाते हैं.

Maruti Dzire