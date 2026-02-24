Mahindra XEV 9S से लेकर MG M9 तक, ये हैं भारत की टॉप 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें, देखें लिस्ट
Mahindra XEV 9S से लेकर MG M9 तक, ये मॉडल भारत की टॉप 5 बेस्ट 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में शामिल हैं. आइए इन कारों के दमदार फीचर्स और खासियतों पर एक नजर डालते हैं.
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब सिर्फ छोटी EV ही नहीं, बल्कि 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो लंबी रेंज, बड़ा केबिन और प्रीमियम फीचर्स के साथ आती हैं. अगर आप बड़ी फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये पांच मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S इस साल लॉन्च हुई एक नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जो दमदार परफॉर्मेंस और मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. इसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं. कंपनी के अनुसार यह कार अधिकतम 679 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी शानदार है. इसके केबिन में ट्रिपल पैनोरमिक डिस्प्ले, 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड और स्लाइडिंग सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और 7 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये है, जिससे यह वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनती है.
Kia Carens Clavis EV
Kia Carens Clavis EV एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV है, जो स्टाइल और कम्फर्ट दोनों में शानदार है. इसमें 51.4 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो लगभग 490 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है. इसमें डुअल पैनोरमिक स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 17.78 लाख रुपये है, जो इसे फैमिली के लिए किफायती विकल्प बनाती है.
MG M9
MG M9 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV है, जिसमें 90 kWh बैटरी पैक दिया गया है. यह लगभग 548 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है. इसमें 16-वे एडजस्टेबल प्रेसिडेंशियल सीट्स, 8 मसाज मोड, पावर्ड ओटोमन सीट्स, 13-स्पीकर JBL सिस्टम और थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 70.90 लाख रुपये है.
BYD eMax7
BYD eMax7 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में मजबूत विकल्प है. यह 420 से 530 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसकी कीमत 26.90 लाख रुपये से शुरू होती है.
Mercedes-Benz EQB
Mercedes-Benz EQB इस लिस्ट की सबसे लग्जरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है. यह करीब 530 किलोमीटर की रेंज देती है. इसमें 12-स्पीकर Burmester साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम केबिन डिजाइन मिलता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 72.20 लाख रुपये है. अगर आप बजट में 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, तो Kia Carens Clavis EV और Mahindra XEV 9S बेहतर विकल्प हैं. वहीं, प्रीमियम कम्फर्ट और लग्जरी के लिए MG M9 और Mercedes EQB शानदार चॉइस हैं.
