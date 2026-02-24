हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra XEV 9S से लेकर MG M9 तक, ये हैं भारत की टॉप 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें, देखें लिस्ट

Mahindra XEV 9S से लेकर MG M9 तक, ये हैं भारत की टॉप 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें, देखें लिस्ट

Mahindra XEV 9S से लेकर MG M9 तक, ये मॉडल भारत की टॉप 5 बेस्ट 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में शामिल हैं. आइए इन कारों के दमदार फीचर्स और खासियतों पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब सिर्फ छोटी EV ही नहीं, बल्कि 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो लंबी रेंज, बड़ा केबिन और प्रीमियम फीचर्स के साथ आती हैं. अगर आप बड़ी फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये पांच मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.

Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S इस साल लॉन्च हुई एक नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जो दमदार परफॉर्मेंस और मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. इसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं. कंपनी के अनुसार यह कार अधिकतम 679 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी शानदार है. इसके केबिन में ट्रिपल पैनोरमिक डिस्प्ले, 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड और स्लाइडिंग सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और 7 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये है, जिससे यह वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनती है.

Kia Carens Clavis EV

Kia Carens Clavis EV एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV है, जो स्टाइल और कम्फर्ट दोनों में शानदार है. इसमें 51.4 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो लगभग 490 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है. इसमें डुअल पैनोरमिक स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 17.78 लाख रुपये है, जो इसे फैमिली के लिए किफायती विकल्प बनाती है.

MG M9

MG M9 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV है, जिसमें 90 kWh बैटरी पैक दिया गया है. यह लगभग 548 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है. इसमें 16-वे एडजस्टेबल प्रेसिडेंशियल सीट्स, 8 मसाज मोड, पावर्ड ओटोमन सीट्स, 13-स्पीकर JBL सिस्टम और थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 70.90 लाख रुपये है.

BYD eMax7

BYD eMax7 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में मजबूत विकल्प है. यह 420 से 530 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसकी कीमत 26.90 लाख रुपये से शुरू होती है.

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB इस लिस्ट की सबसे लग्जरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है. यह करीब 530 किलोमीटर की रेंज देती है. इसमें 12-स्पीकर Burmester साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम केबिन डिजाइन मिलता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 72.20 लाख रुपये है. अगर आप बजट में 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, तो Kia Carens Clavis EV और Mahindra XEV 9S बेहतर विकल्प हैं. वहीं, प्रीमियम कम्फर्ट और लग्जरी के लिए MG M9 और Mercedes EQB शानदार चॉइस हैं. 

ये भी पढ़ें: पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?

Published at : 24 Feb 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Family Electric Car 7 Seater Electric Car Best Electric MPV 500km Range EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mahindra XEV 9S से लेकर MG M9 तक, ये हैं भारत की टॉप 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें, देखें लिस्ट
Mahindra XEV 9S से लेकर MG M9 तक, ये हैं भारत की टॉप 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें, देखें लिस्ट
ऑटो
भारत में आम लेकिन पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन हैं ये कारें, कीमत बेहद ज्यादा
भारत में आम लेकिन पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन हैं ये कारें, कीमत बेहद ज्यादा
ऑटो
हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य को गिफ्ट की Land Rover Defender, जानें इसकी खासियत
हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य को गिफ्ट की Land Rover Defender, जानें इसकी खासियत
ऑटो
डेली ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट है Classic 350, क्या 5 हजार की EMI पर मिल जाएगी?
डेली ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट है Classic 350, क्या 5 हजार की EMI पर मिल जाएगी?
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नौकरी
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget