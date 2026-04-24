कार के बाद अब भारत में रोबोट ला सकती है Tesla, जानिए कंपनी का क्या है प्लान?

दुनिया की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla अब भारत में सिर्फ कार बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती. कंपनी की योजना इससे कहीं आगे जाने की है. कंपनी टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में अपना विस्तार करना चाहती है. इससे साफ है कि Tesla भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक बड़े टेक हब के रूप में देख रही है.

Tesla भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है. कंपनी का प्लान सिर्फ कार बेचने का नहीं है. बल्कि यहां AI, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैटरी और सप्लाई चेन जैसे कई क्षेत्रों में काम करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए Tesla अलग-अलग शहरों में कई तरह की नौकरियों के लिए भर्ती भी कर रही है.

किन चीजों में इस्तेमाल होती है तकनीक?

इन नौकरियों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी भारत में एक बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर बनाना चाहती है. यहां काम करने वाले इंजीनियर AI सिस्टम, चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन जैसी एडवांस तकनीकों पर काम कर सकते हैं. ये तकनीकें Tesla की सेल्फ-ड्राइविंग कारों, रोबोटिक्स और अन्य प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं. इसके अलावा Tesla भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को भी मजबूत करना चाहती है. Tesla अपने ह्यूमनॉयड रोबोट ‘ऑप्टिमस’ को भविष्य में भारत में लॉन्च कर सकती है.

Tesla का क्या है प्लान?

कंपनी बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल और ऑटो पार्ट्स के लिए लोकल सप्लायर के साथ काम करने की योजना बना रही है. इससे भारत में प्रोडक्शन बढ़ सकता है और लागत भी कम हो सकती है. Tesla सिर्फ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि एनर्जी सेक्टर में भी कदम रखने की सोच रही है. कंपनी बड़े स्तर पर एनर्जी स्टोरेज पर काम कर रही है, जिससे भविष्य में बिजली की सप्लाई को बेहतर और स्थिर बनाया जा सके. हालांकि, भारत में Tesla के लिए रास्ता आसान नहीं है.

यहां कारों पर ज्यादा इंपोर्ट टैक्स होने के चलते उनकी कीमत काफी बढ़ जाती है, जिससे बिक्री पर असर पड़ता है. इसके अलावा भारतीय बाजार में पहले से Tata Motors, BYD और जर्मन कंपनियों जैसी मजबूत राइवल्स हैं. फिर भी Tesla भारत को एक लंबे समय के मौके (long-term opportunity) के रूप में देख रही है. कंपनी धीरे-धीरे यहां अपने चार्जिंग नेटवर्क, सर्विस सेंटर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, ताकि भविष्य में मजबूत पकड़ बना सके.

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