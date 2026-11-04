भारत में त्योहारों का सीजन आते ही ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक बढ़ने लगती है. खासकर दिवाली के मौके पर नई कार खरीदना कई परिवारों में शुभ माना जाता है. यही वजह है कि नवरात्रि से लेकर धनतेरस और दिवाली तक कार कंपनियां कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए कई तरह के ऑफर, डिस्काउंट और नए मॉडल पेश करती हैं. इस साल भी कार बाजार में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है. कंपनियों की बढ़ती बिक्री और डीलरशिप देखते हुए लग रहा है कि इस दिवाली ऑटोमोबाइल सेक्टर का कारोबार काफी बड़ा रहने वाला है.

साल 2026 में कार बाजार के लिए दिवाली का त्योहार इसलिए भी खास है, क्योंकि अक्टूबर में ही कंपनियों ने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए हैं. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में देश में पैसेंजर व्हीकल की घरेलू बिक्री 5.25 लाख से 5.30 लाख यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है. यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा हो सकता है. ऐसे में सवाल है कि आखिर इस दिवाली कारों की कितनी बिक्री होगी और कौन-सी कंपनियां इस रेस में आगे रहेंगी?

अक्टूबर में ही टूट गया बिक्री का रिकॉर्ड

इस साल दिवाली से पहले ही कार बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में कार, SUV और वैन की घरेलू डिस्पैच बिक्री 5.25 लाख से 5.30 लाख यूनिट के बीच रहने का अनुमान है. पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा करीब 4.60 लाख यूनिट था. यानी इस बार इसमें लगभग 13 से 14 परसेंट की बढ़ोतरी हो सकती है.

मारुति सुजुकी सबसे आगे

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया है. कंपनी ने घरेलू बाजार में 2,12,384 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की. पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इसमें करीब 20 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी की छोटी कारों के साथ SUV की मांग में भी तेजी देखने को मिली है. इसके अलावा CNG कारों की मांग में भी लगभग 40 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कंपनी के पास करीब 2.45 लाख गाड़ियों की पेंडिंग बुकिंग होने की जानकारी भी सामने आई है.

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टाटा और महिंद्रा की भी मजबूत पकड़

दिवाली के कार बाजार में टाटा मोटर्स और महिंद्रा भी पीछे नहीं हैं. अक्टूबर में टाटा मोटर्स ने घरेलू बाजार में 73,894 पैसेंजर व्हीकल बेचे. पिछले साल के मुकाबले कंपनी की बिक्री में लगभग 21 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. वहीं महिंद्रा ने अक्टूबर में 73,338 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की. कंपनी की SUV की लोकप्रियता इसकी बिक्री को मजबूती दे रही है. दोनों कंपनियां SUV सेगमेंट में कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए लगातार नए विकल्प पेश कर रही हैं.

हुंडई और किया की बिक्री में भी तेजी

विदेशी कंपनियों की बात करें तो हुंडई और किया ने भी अक्टूबर में अच्छा प्रदर्शन किया है. हुंडई मोटर इंडिया ने घरेलू बाजार में 62,799 गाड़ियों की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 16.7 परसेंट ज्यादा है. वहीं किया इंडिया ने अक्टूबर में 33,462 गाड़ियां डीलरशिप तक पहुंचाईं. कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 13.22 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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