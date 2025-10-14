इस दिवाली 5 लाख रुपये के बजट में मिल जाएंगी ये कारें, खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स

सरकार ने छोटी कारों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी तक कर दी है, जिसके चलते कई लोकप्रिय हैचबैक और एंट्री-लेवल कारें पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. अगर आप कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 5 लाख रुपये तक है तो ये कारें आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती हैं. आइए इन कारों की कीमत, माइलेज और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

Maruti S-Presso

इस लिस्ट में पहला नाम Maruti S-Presso है, जो कि जीएसटी कटौती के बाद अब देश की सबसे सस्ती कार बन गई है. इससे पहले मारुति ऑल्टो K10 देश की सबसे सस्ती कार थी. Maruti S-Presso की एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपये से शुरू होकर 5.25 लाख रुपये तक जाती है. Maruti S-Presso में 998cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर करता है.

Maruti Alto K10

दूसरे नंबर पर Maruti Alto उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो कम बजट में अच्छी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. मारुति ऑल्टो की मारएक्स-शोरूम कीमत अब 3.70 लाख रुपये से शुरू होकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है. मारुति ऑल्टो में 998cc पेट्रोल इंजन लगा हुआ मिलता है, जो 24.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. ऑल्टो को आप सीएनजी में भी खरीद सकते हैं.

Renault Kwid

तीसरी कार Renault Kwid है, जो कि SUV-इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आती है. इसकी कीमत 4.30 लाख रुपये से शुरू होकर 6 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच है. गाड़ी में 999cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 21-22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है.

Tata Tiago

अगली कार टाटा टियागो है, जो कि स्टाइलिश लुक और सेफ्टी फीचर्स के तौर पर जानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से लेकर 7.82 लाख रुपये तक जाती है. इस गाड़ी में 1199cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 19-23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. इसके अलावा खास बात यह है कि गाड़ी को 4-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग हासिल है.

Maruti WagonR

मारुति वैगनआर स्पेस और कम्फर्ट के लिए बेस्ट मानी जाती है. ये गाड़ी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक भी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर 6.95 लाख रुपये के बीच है.

