Traffic Rules Update: दिल्ली में चालान पर नई सख्ती, कोर्ट जाने से पहले देना होगा 50% जुर्माना!

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं. अब चालान से जुड़े मामलों को जल्दी सुलझाने और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लोगों को अब चालान को हल्के में लेना मुश्किल हो जाएगा. सरकार का मकसद साफ है कि सड़क सुरक्षा बढ़े और लोग नियमों का सही तरीके से पालन करें.

कोर्ट में अपील से पहले 50% जुर्माना जरूरी

नए नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने ट्रैफिक चालान को कोर्ट में चुनौती देना चाहता है, तो उसे पहले चालान की राशि का 50% जमा करना होगा. इसके बाद ही वह कोर्ट में अपील कर सकता है. इस नियम से फालतू मामलों को कम करने और प्रक्रिया को तेज बनाने में मदद मिलेगी. अब बिना भुगतान किए सीधे कोर्ट जाने का विकल्प नहीं रहेगा.

समय पर चालान न भरने पर होगी सख्ती

सरकार ने साफ किया है कि चालान भरने में देरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. अगर चालान पेंडिंग रहता है, तो रोज डिजिटल रिमाइंडर भेजे जाएंगे. तय समय के अंदर जुर्माना नहीं भरने पर एक्स्ट्रा परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इससे लोगों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

जुर्माना न भरने पर क्या हो सकता है?

अगर कोई व्यक्ति चालान का भुगतान नहीं करता, तो उसकी गाड़ी से जुड़ी कई सेवाएं रोक दी जा सकती हैं. जैसे रोड टैक्स जमा करना, लाइसेंस रिन्यू करना या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन. इसके अलावा वाहन को सिस्टम में ब्लॉक भी किया जा सकता है, जिससे उसे बेचने या ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी. कुछ मामलों में गाड़ी जब्त भी की जा सकती है.

बार-बार नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई

सरकार ऐसे लोगों पर भी नजर रख रही है जो बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं. अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ता है, तो उसे सीरियस ऑफेंडर माना जाएगा. ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है.

ई-चालान और डिजिटल सिस्टम की नई व्यवस्था

अब चालान की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है. कैमरों और ऑटोमैटिक सिस्टम की मदद से ई-चालान जारी होंगे. अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आपको कुछ दिनों के अंदर नोटिस मिल जाएगा. सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन सेव किए जाएंगे, जिससे सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा.

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