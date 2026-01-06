दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए EV Policy 2.0 लाने की तैयारी कर रही है. इस नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा. सरकार का साफ मकसद है कि पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता कम हो और इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनें.

इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक पर बड़ी राहत

नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक खरीदने वालों को सरकार की ओर से 21,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. खास बात यह है कि महिला खरीदारों को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए यह राशि 30,000 रुपये तक की जा सकती है. सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या को 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक पहुंचाना है. इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को कम करने में मदद मिलेगी.

इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक की छूट

दिल्ली सरकार ने निजी इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी सब्सिडी का रास्ता खोला है. ड्राफ्ट के अनुसार, 25 लाख रुपये तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी. पहले 27,000 खरीदारों को 10,000 रुपये प्रति kWh के हिसाब से अधिकतम 1 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. सरकार का कहना है कि इस योजना का फायदा आम लोग उठाएं, न कि महंगी लग्जरी कारों के खरीदार.

पुरानी गाड़ियां भी बनेंगी इलेक्ट्रिक

EV Policy 2.0 में पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर भी जोर दिया गया है. इसके तहत शुरुआती 1,000 वाहनों को EV में बदलने पर 50,000 रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव है. साथ ही ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने दोपहिया, तीनपहिया और हल्के कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाने पर भी इंसेंटिव मिल सकता है. नई नीति में EV लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है, जिससे मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान होगा. इसके अलावा बैटरी, चार्जर और EV पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय रोजगार बढ़ाने की योजना भी शामिल है.

