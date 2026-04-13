Delhi EV policy: दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी को आगे बढ़ाने की योजना के बाद अब लोगों का रुझान तेजी से इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ रहा है. खासकर वे लोग जो पहली बार कार खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए EV एक अच्छा और सस्ता विकल्प बनता जा रहा है. इलेक्ट्रिक कारें न सिर्फ पेट्रोल-डीजल के खर्च से बचाती हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती हैं. लेकिन पहली बार EV खरीदते समय सही कार चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए यहां हम कुछ ऐसे विकल्पों के बारे में बता रहे हैं, जो कीमत, रेंज और फीचर्स के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं.

Tata Punch EV

Tata Punch EV उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो कम बजट में अच्छी इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं. यह कार अपने सेगमेंट में काफी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी दी गई है और इसकी रेंज भी अच्छी है. इसमें 40kWh की बैटरी मिलती है, जिससे यह लगभग 468 किलोमीटर तक चल सकती है. यह रेंज रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. साथ ही, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छा है, जिससे खराब सड़कों पर भी इसे चलाना आसान होता है. इस कार में कई जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे पहली बार खरीदने वालों के लिए एक सुरक्षित और समझदारी भरा विकल्प बनाते हैं. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 9.6 लाख रुपये है, जो इसे काफी किफायती बनाती है.

MG Windsor

MG Windsor एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसमें आराम और स्पेस दोनों का अच्छा ध्यान रखा गया है. इस कार की पिछली सीट काफी आरामदायक है और इसमें बैठकर लंबा सफर भी आसानी से किया जा सकता है. इसकी रेंज करीब 332 किलोमीटर है, जो शहर के अंदर चलाने के लिए बेहतर है. अगर आप ज्यादा रेंज चाहते हैं, तो इसका Pro वर्जन भी उपलब्ध है. इसका साइज कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे ट्रैफिक में चलाना आसान होता है. साथ ही इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम काफी स्मूद है, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है. इसकी कीमत करीब 14 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki की e Vitara कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसमें कंपनी के बड़े सर्विस नेटवर्क का फायदा मिलता है. इस कार की रेंज करीब 543 किलोमीटर बताई जाती है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छी है. इसका इंटीरियर भी प्रीमियम है और इसमें कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. Maruti इसमें बायबैक और सब्सक्रिप्शन जैसे विकल्प भी दे रही है, जिससे इसे खरीदना और आसान हो जाता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 15.9 लाख रुपये है. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो भरोसे और लंबी रेंज दोनों चाहते हैं.

Vinfast VF6

Vinfast VF6 एक नया नाम है, लेकिन यह तेजी से EV मार्केट में अपनी जगह बना रहा है. इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी है, जो युवाओं को पसंद आ सकता है. इसकी रेंज लगभग 468 किलोमीटर तक जाती है, जो इसे एक अच्छा विकल्प बनाती है. इसके अलावा कंपनी कुछ खास ऑफर्स जैसे फ्री चार्जिंग भी दे रही है, जिससे इसका इस्तेमाल और सस्ता हो जाता है. इसका इंटीरियर भले ही साधारण दिखता हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी है और इसमें कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत करीब 16.4 लाख रुपये है.

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