क्या सच में दिल्ली से देहरादून की दूरी अब सिर्फ 2.5 घंटे में? वायरल वीडियो ने दिया रियलिटी चेक

Delhi Dehradun Expressway Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नए बने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से अब दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है. यह दावा लोगों के बीच चर्चा और बहस का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो कुछ इसे बढ़ा-चढ़ाकर किया गया दावा मान रहे हैं.

इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपनी कार से पूरा सफर रिकॉर्ड करता है और समय-समय पर रास्ते की स्थिति, ट्रैफिक और सुविधाओं को दिखाता है. वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि यात्रा बेहद स्मूद और फास्ट है.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे क्या है?

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे एक नया हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसे बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है. इसका उद्देश्य दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय को कम करना और आसपास के शहरों को भी जोड़ना है. यह एक्सप्रेसवे कई बड़े इलाकों को जोड़ता है, जैसे बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर इसके अलावा यह कई बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ता है, जिससे पूरे क्षेत्र में यात्रा आसान हो जाती है. इस प्रोजेक्ट को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है.

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वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपनी कार से दिल्ली से देहरादून का सफर रिकॉर्ड करता है और सरकार के दावे की जांच करता है कि नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी 2.5 घंटे में तय हो सकती है. वह दिल्ली से निकलते समय कार में 11:00 बजे का समय दिखाता है और सफर शुरू करता है. पूरे रास्ते में वह सड़क की अच्छी क्वालिटी, कम ट्रैफिक, गूगल मैप्स, टॉयलेट और अन्य सुविधाएं और 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जैसे हिस्से दिखाता है. यात्रा के दौरान वह समय नोट करता रहता है और बताता है कि ड्राइव काफी स्मूद है. लास्ट वह कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि अभी 1:21 बजे हैं और वह लगभग 2.5 घंटे में ही देहरादून पहुंच चुका है, जिसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है और यह दिखाया जाता है कि नया एक्सप्रेसवे यात्रा समय को काफी हद तक कम कर देता है.

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लोगों की प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर कमेंट्स में मिली-जुली राय देखने को मिली है. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि टोल कितना लगा और क्या सच में इतना कम समय लग रहा है तो कुछ का कहना है कि अभी भी बीच में ट्रैफिक और देहरादून शहर के अंदर जाने में काफी समय लगता है. कई यूजर्स ने सुविधाओं की कमी जैसे रास्ते में टॉयलेट और रिफ्रेशमेंट की जरूरत भी उठाई है, जबकि कुछ लोग इसे एक शानदार विकास कार्य और बेहतर सड़क सुविधा बता रहे हैं. वहीं, कुछ लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि 2.5 घंटे का दावा हर जगह से संभव नहीं है और यह इस पर निर्भर करता है कि दिल्ली में आप किस जगह से यात्रा शुरू कर रहे हैं और रास्ता कितना पूरा चालू है. कुछ लोगों ने इसे पर्यटन बढ़ने का कारण बताया तो कुछ ने कहा कि इससे भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती है.

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