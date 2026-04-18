दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का मजा दोगुना करेंगी ये कारें, प्रीमियम फीचर्स के साथ कीमत इतनी
5 Cars For Road Trip: लंबी दूरी की ड्राइव में ऐसी कारें बेहतर रहती हैं जिनमें बैठने का स्पेस अच्छा हो और इंजन भी मजबूत हो ताकि हाईवे पर आसानी से तेज रफ्तार बनाए रखी जा सके.
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है. यह एक्सप्रेसवे लंबी दूरी की रोड ट्रिप को बहुत आसान और आरामदायक बना देता है. इस नए एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर काफी तेजी से पूरा किया जा सकता है. यहां हम आपको ऐसी 5 शानदार कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी रोड ट्रिप का मजा दोगुना कर देंगी.
कार चुनते समय सिर्फ लुक या माइलेज नहीं, बल्कि आराम, पावर और हाईवे पर स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है. लंबी दूरी की ड्राइव में ऐसी कारें बेहतर रहती हैं जिनमें बैठने का स्पेस अच्छा हो और इंजन भी मजबूत हो ताकि हाईवे पर आसानी से तेज रफ्तार बनाए रखी जा सके. यहां हम आपको कुछ शानदार कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.
Toyota Innova Hycross
लिस्ट में पहला नाम Toyota Innova Hycross का है. इस गाड़ी को लंबे सफर के लिए काफी आरामदायक माना जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस, स्मूद राइड और फैमिली के लिए अच्छी सीटिंग मिलती है. इसलिए यह रोड ट्रिप के लिए एक मजबूत ऑप्शन मानी जाती है. इस गाड़ी के टॉप सेलिंग मॉडल की कीमत 18.70 लाख रुपये से शुरू होती है.
MG Cyberster
दूसरी कार MG Cyberster है, जिसमें कन्वर्टिबल रूफ फीचर दिया गया है. गाड़ी में आपको 77 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है, जो कि 580 किलोमीटर क्लेम़्ड रेंज देता है. इसके साथ ही गाड़ी में आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. ऐसे में अगर आप अपनी राइड बेहद शानदार बनाना चाहते हैं तो यह गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है. इसकी कीमत 77.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम है.
Skoda Octavia RS
इस लिस्ट में तीसरी कार Skoda Octavia RS है, जिसकी कीमत 49.99 लाख रुपये है. गाड़ी में स्पोर्ट्स सीट मिलती है, जिसमें मसाज और मेमोरी फंक्शन्स मिलते हैं. साथ ही हेड-अप डिस्प्ले, LED मेट्रिक्स हेडलाइट्स और स्पोर्ट ट्यून्ड चेसिस मिलता है. एक्सप्रेसवे पर दौड़ाने के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.
Toyota Fortuner
आपके लिए अगला ऑप्शन टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जोकि हाई ड्राइविंग पोजीशन के साथ आती है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 34.76 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. गाड़ी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है. फॉर्च्यूनर की स्टेबिलिटी और मजबूती के चलते यह लंबे सफर के लिए परफेक्ट च्वॉइस साबित हो सकती है.
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Source: IOCL