ऑफिस जाना हो या कहीं और, ये CNG कारें कराएंगी आपकी बचत, अभी मिल रहा इतना डिस्काउंट

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि रोजाना का फ्यूल खर्च कम रहे तो CNG कार आपके लिए एक शानदार ऑपशन साबित हो सकती है.पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG आज भी काफी किफायती फ्यूल माना जाता है. इसके अलावा CNG कारें बेहतर माइलेज देती हैं और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाती हैं. यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में CNG कारों की मांग तेजी से बढ़ी है.

जून 2026 में कई प्रमुख कार कंपनियां अपनी पॉपुलर CNG कारों पर शानदार डिस्काउंट और ऑफर दे रही हैं. अगर आप ऑफिस आने-जाने या फिर फैमिली के साथ लंबी यात्रा करने के लिए एक भरोसेमंद कार की तलाश कर रहे हैं तो ये ऑफर आपके लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं.

Hyundai Grand i10 Nios

सबसे बड़ा डिस्काउंट Hyundai ग्रैंड i10 निओस CNG पर मिल रहा है. कंपनी इस कार पर कुल 75,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, अपग्रेड बोनस, कॉर्पोरेट और दूसरे ऑफर शामिल हैं. यह कार शहर में डेली यूज के लिए काफी पॉपुलर मानी जाती है और इसकी कीमत लगभग 5.60 लाख रुपये से शुरू होकर 7.77 लाख रुपये तक जाती है.

Maruti WagonR CNG

दूसरे नंबर पर Maruti WagonR CNG है, जो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक में से एक है. कंपनी इसके पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स पर 52,500 रुपये तक का फायदा दे रही है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं. वैगनआर अपने बड़े केबिन स्पेस, कम मेंटेनेंस और अच्छे माइलेज के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत लगभग 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Swift CNG

अगर आप थोड़ा स्पोर्टी लुक और बेहतर ड्राइविंग फील चाहते हैं तो मारुति स्विफ्ट CNG भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. कंपनी इसके मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल्स पर कुल 40,000 रुपये तक का फायदा दे रही है. यह कार युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है और इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5.79 लाख रुपये है.

Tata Altroz CNG

Tata Altroz CNG पर भी ग्राहकों को 40,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है. इस प्रीमियम हैचबैक में कैश डिस्काउंट और एक्स्ट्रा बोनस ऑफर शामिल हैं. अल्ट्रोज अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के लिए जानी जाती है.इसकी कीमत 6.30 लाख रुपये से शुरू होकर 10.77 लाख रुपये तक जाती है.

Tata Tiago CNG

लिस्ट में पांचवां नाम टाटा टियागो CNG का है. कंपनी इसके चुनिंदा वेरिएंट्स पर 35,000 रुपये तक का फायदा दे रही है. ग्राहकों को कैश डिस्काउंट के साथ स्क्रैपेज या एक्सचेंज बोनस का लाभ भी मिल सकता है. टियागो उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में सेफ और माइलेज वाली कार खरीदना चाहते हैं. इसकी कीमत लगभग 4.70 लाख रुपये से शुरू होती है.

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