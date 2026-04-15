हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोटायर फटने के बावजूद भी सड़क पर नहीं खोएगी कंट्रोल, चीनी कंपनी की इस EV की खूब हो रही चर्चा

टायर फटने के बावजूद भी सड़क पर नहीं खोएगी कंट्रोल, चीनी कंपनी की इस EV की खूब हो रही चर्चा

Nevo Q06 EV: इस कार की सबसे खास बात इसके सेफ्टी फीचर्स हैं. इसमें एक खास ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो गाड़ी को सड़क पर बैलेंस बनाए रखता है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 15 Apr 2026 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल इलेक्ट्रिक कारों में सिर्फ माइलेज और डिजाइन ही नहीं बल्कि सेफ्टी फीचर्स पर भी खास जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में एक चीनी कंपनी ने ऐसी नई इलेक्ट्रिक SUV पेश की है, जो खास तकनीक की वजह से टायर फटने जैसी खतरनाक स्थिति में भी अपना कंट्रोल नहीं खोती. यह टेक्निक भविष्य की कारों को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बना सकती है.

चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी Changan ने अपने नेवो ब्रांड के तहत Nevo Q06 नाम की एक नई मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV पेश की है. यह कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक (और एक खास वेरिएंट (EREV) में आएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EV वर्जन पूरी तरह बैटरी से चलता है, जबकि EREV वर्जन में एक छोटा पेट्रोल इंजन भी होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, इससे लंबी दूरी तय करना आसान हो जाता है.गाड़ी की टॉप स्पीड लगभग 200 से 230 किमी/घंटा तक है.

कैसे हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स?

इस कार की सबसे खास बात इसके सेफ्टी फीचर्स हैं. इसमें एक खास ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो गाड़ी को सड़क पर बैलेंस बनाए रखता है. अगर अचानक टायर फट जाए, तब भी यह सिस्टम गाड़ी को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, जिससे दुर्घटना का खतरा काफी कम हो जाता है.

इसके अलावा SUV में नई तरह की सोडियम-आयन बैटरी दी जा सकती है. आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी ठंड में कमजोर पड़ जाती है लेकिन यह बैटरी बहुत ज्यादा ठंड में भी अच्छा प्रदर्शन करती है. इसके साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिससे कम समय में कार चार्ज हो सकती है.

अपने हिसाब से कार को कर सकते हैं कस्टमाइज

कंपनी ने इस कार को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी दिया है. ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग व्हील डिजाइन, पैनोरमिक सनरूफ, LiDAR सेंसर और प्राइवेसी ग्लास जैसे फीचर्स चुन सकते हैं. खास बात यह है कि इस गाड़ी में लोगों को 14 अलग-अलग तरह के पहियों के डिजाइन मिलेंगे. यानी यह कार न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि मॉडर्न और स्टाइलिश भी है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह कार भारत में कब लॉन्च होगी, लेकिन इसके फीचर्स देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारें और ज्यादा सुरक्षित और एडवांस होने वाली हैं. 

यह भी पढ़ें:- Kia Syros EV: किआ ला रही बजट इलेक्ट्रिक कार! Nexon EV और MG Windsor को मिलेगी कड़ी टक्कर 

Published at : 15 Apr 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Chinese Car Nevo Q06 EV Chinese EV Launching
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
टायर फटने के बावजूद भी सड़क पर नहीं खोएगी कंट्रोल, चीनी कंपनी की इस EV की खूब हो रही चर्चा
टायर फटने के बावजूद भी सड़क पर नहीं खोएगी कंट्रोल, चीनी कंपनी की इस EV की खूब हो रही चर्चा
ऑटो
Trump Car Collection: दुनिया की सबसे सुरक्षित कार ‘The Beast’ की सवारी करते हैं Trump, देखें लग्जरी कार कलेक्शन
Trump Car Collection: दुनिया की सबसे सुरक्षित कार ‘The Beast’ की सवारी करते हैं Trump, देखें लग्जरी कार कलेक्शन
ऑटो
Bike Driving Tips: रोज-रोज रिजर्व पर चलाते हैं बाइक तो हो जाइए सावधान, जानें इससे इंंजन पर क्या पड़ता है असर?
रोज-रोज रिजर्व पर चलाते हैं बाइक तो हो जाइए सावधान, जानें इससे इंंजन पर क्या पड़ता है असर?
ऑटो
सिर्फ ये अधिकारी ही काट सकते हैं आपकी बाइक या कार का चालान, जान लें क्या हैं नियम?
सिर्फ ये अधिकारी ही काट सकते हैं आपकी बाइक या कार का चालान, जान लें क्या हैं नियम?
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल', होर्मुज को लेकर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी
'चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल', होर्मुज को लेकर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी
बिहार
बिहार में शपथ ग्रहण से पहले सामने आई संभावित मंत्रियों की लिस्ट, BJP-जदयू से इनका है नाम
बिहार में शपथ ग्रहण से पहले सामने आई संभावित मंत्रियों की लिस्ट, BJP-जदयू से इनका है नाम
विश्व
Iran-US Talks: चीन की लाइफलाइन खत्म करेंगे ट्रंप! हॉर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर टेड़ी नजर, भारत देगा अमेरिका का साथ ?
चीन की लाइफलाइन खत्म करेंगे ट्रंप! हॉर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर टेड़ी नजर, भारत देगा अमेरिका का साथ ?
टेलीविजन
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
आईपीएल 2026
Ajinkya Rahane Statement: CSK से हार के बाद छलका KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे का दर्द, कहा- 'अगर रिजल्ट आपके फेवर में न आ रहे हों तो...'
CSK से हार के बाद छलका KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे का दर्द, कहा- 'अगर रिजल्ट आपके फेवर में न आ रहे हों तो...'
दिल्ली NCR
Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी का तांडव शुरू! तेज धूप के साथ 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानें IMD अपडेट
दिल्ली-NCR में गर्मी का तांडव शुरू! तेज धूप के साथ 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानें IMD अपडेट
हेल्थ
Milk And Parkinson Disease:सेहतमंद समझकर रोज पी रहे हैं दूध? इस लाइलाज बीमारी का बढ़ सकता है खतरा
सेहतमंद समझकर रोज पी रहे हैं दूध? इस लाइलाज बीमारी का बढ़ सकता है खतरा
ऑटो
Bike Driving Tips: रोज-रोज रिजर्व पर चलाते हैं बाइक तो हो जाइए सावधान, जानें इससे इंंजन पर क्या पड़ता है असर?
रोज-रोज रिजर्व पर चलाते हैं बाइक तो हो जाइए सावधान, जानें इससे इंंजन पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget